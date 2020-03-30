شيخ قطري وعضو بالعائلة الحاكمة يفضح “برميل البحرين” ولهذا قال “تعودنا على نذالتكم”

وجّه الشيخ سعود بن خالد آل ثاني، عضو العائلة الحاكمة بقطر والرئيس السابق لنادي الريان، رداً قاسياً لمستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، خالد بن أحمد آل خليفة، بعد اتهامهاته ومزاعمه لقطر، في قضيّة البحرينيين العالقين .

جاء ذلك بعد زعم ” آل خليفة” أنّ البحرين رتبت خطة إجلاء مواطنيها العالقين في إيران بترتيب رحلات خاصة مباشرة من مطار مشهد إلى مطار البحرين على دفعات تلتزم بكل معايير السلامة والاحتراز الصحي المطلوب، وليس في رحلات تجارية تعرض المسافرين الآخرين في الطائرات والمطارات لخطر الوباء. وذلك حسب صحيفة “الأيام” البحرينية.

وأضاف، أن “ما قامت به قطر من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات تجارية من إيران إلى الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم إلى الدوحة يفتقر لأدنى معايير سلامة أطقم الطائرات والمسافرين بما يعرضهم للخطر الشديد، ودون أي ترتيب مسبق مع السلطات المختصة في البحرين رغم معرفتهم بخطة الإجلاء البحرينية”.

وتابع: “ما قامت به قطر واضح ومكشوف، وهو التدخل في موضوع المواطنين العالقين بهدف الإساءة المبيتة للبحرين”.

غير انّ الشيخ سعود بن خالد آل ثاني ردذ على تلك المزاعم في تغريدةٍ نارية قال فيها: “بعد تغريدات البغل وإجراءات البحرين لمواطنيها وفق معايير السلامة والضوابط الشرعية توقعت منهم إحراج قطر ويرسل الملك المعظم طائرته الخاصة بدل طائرة مستأجرة من كيش أيرلانز الإيرانية !!. ختاماً قطر تعودت على نذالتكم وحقارتكم وسفاهتكم ، لكن أن تصل للمواطن البحريني!هذا كثير…”.

بعد تغريدات البغل وإجراءات البحرين لمواطنيها وفق معايير السلامة والضوابط الشرعية توقعت منهم إحراج قطر ويرسل الملك المعظم طائرته الخاصة بدل طائرة مستأجرة من كيش أيرلانز الإيرانية !!.

ختاماً قطر تعودت على نذالتكم وحقارتكم وسفاهتكم ، لكن أن تصل للمواطن البحريني!هذا كثير… — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) March 29, 2020

وذكر الشيخ “آل ثاني”: “خالد احمد الخليفة يدعي ان بلادة رتبت خطة لإجلاء رعياها العالقين الذين فتكت بهم الكورونا بطائرات خاصة من مشهد الى المنامة مباشرة مع معايير سلامة ورفاهية يا خالد هم عالقين من شهرين والله عيب وقلة رجوله وقلة مروءة والناس لها عقول اذا انت بغل لا تعتقد من تخاطبهم بغال !”.

خالد احمد الخليفة يدعي ان بلادة رتبت خطة لإجلاء رعياها العالقين الذين فتكت بهم الكورونا بطائرات خاصة من مشهد الى المنامة مباشرة مع معايير سلامة ورفاهية يا خالد هم عالقين من شهرين والله عيب وقلة رجوله وقلة مروءة والناس لها عقول اذا انت بغل لا تعتقد من تخاطبهم بغال ! — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) March 29, 2020

جديرٌ بالذّكر أنّ دولة قطر، رحبت بقرار الحكومة البحرينية، إجلاء المواطنين البحرينيين الذين عبروا إلى الدوحة من إيران، بعد أيام من تخلي ملك البحرين عن مواطنيه.

وحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أشارت الحكومة القطرية إلى أنها كانت تأمل لو أن مملكة البحرين قبلت عرضها بنقل المواطنين البحرينيين إلى البحرين على متن طائرة خاصة كانت مجهزة لنقلهم بدل إطالة أمد انتظار الأشقاء البحرينيين.

وأضافت أن “وزارة الصحة العامة القطرية ستتواصل مع نظيرتها في البحرين، لإبلاغهم بنتائج الفحوصات التي أجريت على الأشقاء البحرينيين، مع التمنيات لهم بدوام الصحة والسلامة”، مؤكدة استعداد قطر للقيام بدورها الإنساني في ظل هذه الأزمة العالمية.