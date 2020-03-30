“شاهد” كمامة الألماس تثير جنون أحلام .. “يا حقير” لمن قالتها؟!

وصفت الفنانة الإماراتية أحلام شخصاً قالت إنه روّج لارتدائها “كمامة” صنعت من الألماس بـ”الحقير” و”السفيه” .

وكان جمهور أحلام قد سخر من الخبر فور انتشاره، وأحدثت الفنانة الإماراتية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كمامتها المرصعة بالالماس.

وقالت أحلام عبر حسابها الشخصي عبر “سناب شات”: “انا جاني ملل من وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا لما شفت واحد حقير ياليتني أشوفك ما كنت أعرف اش بسويلك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك ويارب تشوفها لأنك أنت حثاله.. وإللي ردوا عليك أيضا حثاله”.

وأشارت في حديثها لمروج الخبر “نعم ذهبت اشتريت الكمام مع أمك”.

وأكدت أحلام أنها تقوم بعمل تحاليل الكورونا مع أبنائها كل خمسة أيام، كما أنها متواجدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مع أبنائها فقط.