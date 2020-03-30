سعر نفط عمان يقترب من أسوأ سعر له منذ عقود و”اقتصاد السلطنة” يحذّر من “أصعب مرحلة”

شهد سعر نفط عمان انخفاضًا بلغ 2 دولار و17 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الذي بلغ 26.12 دولار أمريكي.



وبلغ سعر ‎نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر مايو القادم اليوم 23.95 دولارًا أمريكيًا.



ووفق ما أورده حساب “اقتصاد السلطنة” بـ”تويتر” فإن نفط عُمان يقترب من تسجيل أسوأ سعر له منذ عقود.



وأشار إلى أنّه في (1 ينـــاير 2016) بلغ سعر النفط 23.72 دولار، بينما بلغ سعر النفط اليوم (30 مارس 2020) 23.95 دولار .



وحذّر “اقتصاد السلطنة” من أن عُمان قد تمر بأصعب مرحلة اقتصادية.

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🔹 نفط عُمان يقترب من تسجيل أسوء سعر له منذ عقود ..



21 ينـــاير 2016 : 23.72 دولار

30 مارس 2020 : 23.95 دولار



🔹 قد نمر بأصعب مرحله اقتصادية .. ! pic.twitter.com/IZHJriblRm — اقتصاد السلطنة (@Oman_economy) March 30, 2020

وتراجعت أسعار النفط الخام 4 بالمئة بالنسبة لخام برنت، مدفوعة بضغوط تفشي فيروس “كورونا المستجد” على الاقتصاد العالمي وحجم الطلب على الخام.

وتسارع تفشي الفيروس في الولايات المتحدة -أكبر منتج ومستهلك للنفط الخام في العالم- لتسجل حتى صباح الإثنين 142.7 ألف إصابة، منها 2488 حالة وفاة وتعافي 4559 حالة.

وبحلول الساعة (05:54 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو / أيار بنسبة 4.01 بالمئة أو 1.12 دولارا إلى 26.81 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو / أيار بنسبة 3.59 بالمئة أو 79 سنتا إلى 20.73 دولارا للبرميل.

وتنتج الولايات المتحدة يوميا قرابة 13 مليون برميل من النفط، بينما تستهلك متوسط 17 مليونا يوميا.

وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 723 ألفا، توفي منهم أكثر من 33 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 151 ألفا.