جمال ريان يلجم إعلامياً بحرينياً تطاول عليه ووصفه بـ”المقعد الكسيح”

تطاول الإعلامي البحريني المثير للجدل محمد البشري، على الإعلامي الفلسطيني المذيع بقناة الجزيرة جمال ريان، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال البشري، وفق الفيديو الذي رصدته “وطن”: “جمال ريان هذا المقعد الكسيح الأعمق المتخلف قليل الأدب العميل الذي يعمل في الجزيرة”.

ودفع الفيديو الإعلامي الفلسطيني للرد على البشري بالقول: “اشتموا جمال ريان كما تحبون، فلن يتوقف عن فضح تآمر السعودية والإمارات والبحرين على قضايا الأمتين العربية والإسلامية بما فيها القدس وفلسطين والخليج ومصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والمغرب العربي والأيام بيننا”.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلامي الفلسطيني، منددين ما أقدم عليه البهيم البحريني، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار تشويه كل مدافع عن القضايا العربية.

لله درك يا أستاذ جمال — Mohamed ghallab (@Mohamed791993) March 30, 2020

لا تزعل استاذ جمال ترا الظاهر نسى نفسه .. بو كحلة . — جراح (@avBQQG1YKGuc4Fq) March 30, 2020

والله يا استاذ جمال ،، اني لا الومهم عندما يشتمونك ويسبونك ،، لأن وقع كلامك عليهم كالسيف ،، لاتجرحهم به وانما تقوم بتقطيعهم

ولو عندك فرامه افرمهم وخلص عليهم ،، حرام عليك تعذبهم بأسلوبك وبدمك البارد — ترامبو (@Kpul1m8WCQcX8mr) March 30, 2020

اذا اتتني مذمتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل — Abu Fathi (@AbuFath98307360) March 30, 2020

كم حزين على هؤلاء كانسوة الرداحات،، هاي اخرتهم يا جمالنا،، فهل من مزيد — new world (@newworldayman) March 30, 2020

وفي وقت سابق، خرج الإعلامي البحريني المثير للجدل محمد البشري يزعم أن المخابرات القطرية اشترت مغردين مرتزقة في سلطنة عُمان للتخديم على سياسة قطر والنطق بما تريده.

وزعم “البشري”، أن المخابرات القطرية وضعت خطة ممنهجة لشراء زمم بعض العُمانيين وأن يكونوا مرتزقة لصالح قطر.

يذكر أن عدد من المطبلين وإعلاميي الأنظمة الإماراتية والسعودية والمصرية حرضوا أكثر من مرة على الإعلامي الفلسطيني، ووصل الحد بعدد منهم إلى المطالبة بتصفيته جسدياً.