دونالد ترامب
دونالد ترامب
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“شاهد” ترامب يصف موت 200 ألف أمريكي بالسيناريو “الجيد” لأنه يتوقع موت أكثر من ذلك بكثير

كتب وطن
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن أكثر من مليوني شخص سيموتون إن لم تفعل الحكومة إجراءات لمنع تفشي فيروس “كورونا”، لذلك يعتبر حصر عدد الوفيات ما بين 100 إلى 200 ألف حالة أمرا “جيدا”.

وقال ترامب إنه، ووفقا لبعض التوقعات، يمكن أن يصل عدد الوفيات إلى 2.2 مليون شخص “إذا تمكنا من تقليل عدد الوفيات إلى 100-200 ألف شخص، فهذا يعني أننا قمنا بعمل جيد”.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: “نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا ونحن ننتظر النتائج وسيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بفيروس كورونا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “نتواصل مع دول أخرى ونحصل على مساعدة منها بشأن تجاربها في مكافحة ”.

وتابع: “نعمل على إمداد الولايات بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس… أرسلنا الكثير من المعدات الطبية لعدد من الولايات… نحشد كل قدراتنا المتاحة لمساعدة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض “كوفيد-19” الناتج عن فيروس كورونا، “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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