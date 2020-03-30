“بن سلمان” يصبّ جام غضبه على مطبّله صالح المغامسي غير مكتفٍ بعزله من الخطابة والإمامة!

يتواصل الغضب السعودي من الداعية صالح المغامسي بعد مطالبته في تغريدةٍ –حذفها لاحقاً واعتذر عنها- بالإفراج عن ” ما امكن عن المخطئين من المسجونين”.

فلم يكتفِ ولي العهد محمد بن سلمان بقرار الإطاحة بـ “المغامسي” من الإمامة والخطابة في مسجد قباء وتعيين الشيخ سليمان الرحيلي بديلاً عنه، حتّى قررت قناة MBC السعودية وقف بث برنامج ”الأبواب المتفرقة“ الذي يقدمه “المغامسي”.

وامتنعت القناة السبت عن بث حلقة البرنامج في موعدها المحدد عند الرابعة عصرًا، بالتزامن مع صدور قرار إعفاء المغامسي من منصبه وتعيين الشيخ سليمان الرحيلي بدلًا منه.

ولم تصدر القناة بيانًا رسميًا تعلن فيه إيقاف بث البرنامج، كما لم يعلن الشيخ المغامسي إيقاف برنامجه، وامتنعت القناة والشيخ المغامسي ومقدم البرنامج سلطان القحطاني عن الرد على تساؤلات واسعة من جمهور القناة بشأن مصيره.

ومن غير المعروف إن كانت القناة ستوقف البرنامج بشكل كامل، أم ستستضيف داعيةً آخر بدلًا من الشيخ المغامسي الذي لا تزال صورته تظهر في واجهة صورة دعائية للبرنامج في موقع القناة.

#صالح_المغامسي .. الداعية السعودي الذي لم ينفعه تطبيله وأطاح به #محمد_بن_سلمان بسبب تغريدة!



تفاصل ما حدث له ⏪https://t.co/WLDyu1tXiB pic.twitter.com/bLWqAyQB6k — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 29, 2020

وكان “المغامسي” قال في تغريدته التي حذفها لاحقها إن من أسباب “رفع البلاء وكشف الوباء ثلاثة: الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار.. الإحسان إلى الفقراء والمنقطعين، العفو -ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين”.

ولاحقاً، كتب في تغريدة جديدة “بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي التي قصدت بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان”.

وأضاف “أما أصحاب المخالفات الجسيمة فمرده لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا”.



