السيسي في ورطة كبيرة.. السلطات المصرية تغلق عددا من المستشفيات بعد تفشي كورونا بين المصريين

أقدمت السلطات المصرية، على إغلاق عدة مستشفيات، وذلك بعد ظهور إصابات كورونا بداخلها، حيث فرضت حجراً صحياً في عدد من المحافظات، في محاولة من الحكومة لوقف تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلد العربي الأكثر اكتظاظاً، بينما تزايدت أعداد ضحايا الفيروس في عدد من الدول العربية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن السلطات أغلقت مستشفى في العاصمة القاهرة ليتم تعقيمه في وقت متأخر من السبت، بعدما تم تأكيد إصابتين بفيروس كورونا به.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في مستشفى السلام، لم تذكر اسمه قوله: “نقوم حالياً بتعقيم المستشفى حفاظاً على سلامة جميع المعنيين، حيث وصل مريض تأكدت إصابته بالفيروس وأصيب أحد أفراد طاقمنا لاحقاً”، مشيراً إلى عدم وجود موعد محدد بعد لإعادة فتح المستشفى.

كذلك أغلقت السلطات مستشفيات أخرى خلال الأسبوع الماضي، بعدما تم تسجيل إصابات بالفيروس بها، بينها مستشفى جامعة الإسكندرية، ومستشفى الشروق في القاهرة، بحسب الوكالة الفرنسية.

من جانبه، قال مدير مستشفى السلام، عماد حنا، إن “نسبة الإشغال في المستشفى 15%، وإنه سيجري توزيع مرضى الرعاية المركزة بالتنسيق مع وزارة الصحة على المستشفيات، أما باقي الحالات التي يسمح لها بالخروج فستخرج بشكل طبيعي”.

من جانبهم، حثّ أطباء في مصر الناس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على البقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة المصرية عن وصول عدد الإصابات بالفيروس إلى 609، بعد تسجيل 33 حالة جديدة، الأحد، بينما بلغ عدد الوفيات 40.

يأتي إغلاق المستشفيات، بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد أنه تم فرض عزل “في بعض المراكز في ما بين ثماني إلى عشر محافظات”، ويستخدم مصطلح “المركز” في مصر للدلالة على مجموعة من القرى.

أضاف المسؤول الصحي أنه “أثناء التقصي والترصد تظهر إصابات متتالية في نفس المكان، ويبدو في هذه الحالات أن هناك مصدراً للعدوى ينقلها شخص لآخر نسميها عدوى محلية أي انتقال العدوى على مستوى صغير، قبل تحوّل الأمر إلى عدوى مجتمعية تمتد للقرية أو المحافظة بالكامل نقوم بإجراء احترازي عبر عزل أو حجر صحي للمركز”.

وفي بلدان عربية أخرى سجل فيروس كورونا إصابات ووفيات جديدة، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات، حيث أعلنت السودان تسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 479 حالة، بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس، بينما بلغ عدد الوفيات 26 حالة، أما عدد الذين تعافوا فوصل إلى 13.

كما وأعلنت قطر عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 634 حالة، مشيرة إلى تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 48.

فيما أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل حالة وفاة ثالثة بكورونا، كما أعلنت عمّان، مساء أمس الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 259، وقررت الحكومة استمرار تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية، لأسبوعين آخرين، اعتباراً من الأربعاء المقبل.

هذا وقالت وزارة الصحة في حكومة نظام بشار الأسد، الأحد، إن سيدة توفيت بعد دخولها المستشفى، وتبين بعد إجراء الاختبار أنها كانت تحمل فيروس كورونا، لتصبح بذلك أول حالة وفاة بالفيروس تسجل في سوريا.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 723328 شخصاً، بينما بلغ عدد الوفيات 34005، أما الذين تماثلوا للشفاء فوصل عددهم إلى نحو 152 ألف شخص.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيةً بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.