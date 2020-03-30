البحرين رفضت عرضاً قطرياً “ولا بالأحلام” لنقل مواطنيها العالقين بالدوحة واتخذت قراراً مثير للسخرية!

رفضت الحكومة البحرينية، العرض الذي قدمته قطر بإيصال مواطني مملكة البحرين، الذين عبروا إلى الدوحة من إيران، إلى المنامة بشكل مباشر، ملتزمة بتعليمات حلف الفجار الذي تقوده السعودية والإمارات ضد قطر.

وفي التفاصيل وبعد فضيحة المواطنين البحرينيين العالقين والذي تخلت عنهم حكومة بلادهم، اتخذت الحكومة البحرينية قراراً بتحريك طائرة عمرها “30” عاماً من إيران إلى الدوحة لتحمل البحرينيين من الدوحة إلى المنامة، بدلاً من استخدامها لطائراتها الخاصة في ذلك.

بعد رفض حكومة البحرين لعرض قطر بايصال مواطني مملكة البحرين مباشرة على متن طائرة قطرية، وبدلاً من استخدام البحرين لطائراتها الخاصة قررت البحرين إرسال طائرة عمرها ٣٠ سنة تقلع من ايران إلى الدوحه لتحمل البحرينيين ومن الدوحه إلى المنامه #COVID19 https://t.co/rCxnasUkuk — Alex Macheras (@AlexInAir) March 29, 2020

ورحبت قطر، بقرار الحكومة البحرينية، إجلاء المواطنين البحرينيين الذين عبروا إلى الدوحة من إيران، بعد أيام من تخلي ملك البحرين عن مواطنيه.

وحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أشارت الحكومة القطرية إلى أنها كانت تأمل لو أن مملكة البحرين قبلت عرضها بنقل المواطنين البحرينيين إلى البحرين على متن طائرة خاصة كانت مجهزة لنقلهم بدل إطالة أمد انتظار الأشقاء البحرينيين.

دولة قطر ترحب بقرار مملكة البحرين إجلاء المواطنين البحرينيين الذين عبروا إلى الدوحة من إيران، منوهة بأنها كانت تأمل لو أن مملكة البحرين قبلت عرضها بنقل المواطنين البحرينيين إلى البحرين على متن طائرة خاصة كانت مجهزة لنقلهم بدل إطالة أمد انتظار الأشقاء البحرينيين. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 29, 2020

وأضافت أن “وزارة الصحة العامة القطرية ستتواصل مع نظيرتها في البحرين، لإبلاغهم بنتائج الفحوصات التي أجريت على الأشقاء البحرينيين، مع التمنيات لهم بدوام الصحة والسلامة”، مؤكدة استعداد قطر للقيام بدورها الإنساني في ظل هذه الأزمة العالمية.

دولة قطر تقول إنه حرصا على سلامة الأشقاء البحرينيين، فإن وزارة الصحة العامة ستتواصل مع نظيرتها في مملكة البحرين، لإبلاغهم بنتائج الفحوصات التي أجريت على الأشقاء البحرينيين، مع التمنيات لهم بدوام الصحة والسلامة. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 29, 2020

وأعربت الحكومة القطرية عن أسفها في نفس الوقت من كيل مملكة البحرين الاتهامات الباطلة وتسييس الوضع الإنساني لمواطنيها”، مشيرة إلى أنها تعتبر قيام البحرين بإجلاء مواطنيها من الدوحة “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

دولة قطر تؤكد استعدادها الدائم للقيام بدورها الإنساني في ظل هذه الأزمة العالمية، معربة عن أسفها في نفس الوقت من كيل مملكة البحرين الاتهامات الباطلة وتسييس الوضع الإنساني لمواطنيها"، وموضحة أن قيام البحرين بإجلاء مواطنيها من الدوحة تبقى خطوة في الاتجاه الصحيح. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 29, 2020

وكان مركز الاتصال الوطني البحريني أفاد بأنه تم ترتيب رحلة إجلاء، يوم أمس الأحد، للمواطنين البحرينيين العالقين في الدوحة، داعيا السلطات القطرية إلى “عدم التدخل بما يؤثر على خطة الإجلاء القائمة لعودة المواطنين البحرينيين لبلدهم وبما يحفظ صحتهم وسلامتهم”، فيما قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، إن “تدخل قطر في نقل البحرينيين العالقين استهدف الإساءة لبلاده”.

في هذه الأثناء، هددت مجموعة من أعضاء مجلس النواب البحريني بمقاطعة جلسة البرلمان بداية من يوم غد الثلاثاء 31 مارس/ آذار، حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لعودة العالقين بالخارج بعد أن أجبر تفشي فيروس كورونا معظم شركات الطيران على وقف رحلاتهم.