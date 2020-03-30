صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حياتنا

الأرصاد العُمانية تحذر المواطنين من الساعات القادمة.. وهذا المتوقع حدوثه

كتب وطن
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حذرت الأرصاد العُمانية اليوم، الاثنين، مواطنيها من طقس غير مستقر ستعاني منه خلال الساعات المقبلة.

وفي أحدث بياناتها أعلنت تحرك كتل من السحب الركامية مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة باتجاه محافظات الداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية خلال الساعات القادمة.

 هذا وتهطل زخات رعدية من المطر على جبال الحجر وأيضا على السواحل المطلة على خليج عمان بما فيها العاصمة .

يشار إلى أنه قبل يومين حذرت هيئة الأرصاد في سلطنة عُمان المواطنين من تغييرات جديدة بحالة البحر تبدأ من ليل السبت وتستمر حتى 3 أيام.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عُمانية فقد نبهت الأرصاد العمانية إلى ارتفاع موج البحر تدريجيا من متوسط الى هائج الموج.

وأوضحت:”حيث يصل أقصى ارتفاع له بين(2.5-3.0) متر على معظم سواحل السلطنة ابتداء من مساء اليوم وحتى الاثنين.”

وعلى مستوى الخليج يسيطر مرتفع جوي عموم منطقة يوم الثلاثاء حيث يسود طقس صافي و مشمس و مستقر مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية فوق مياه و التي تعمل على ارتفاع الموج.

لكن اعتبارا من يوم الاربعاء ، يتمركز منخفض جوي سطحي فوق شمال شرق سيعمل على نشاط في سرعة الرياح الجنوبية على والتاي تعمل على اثارة الاتربة و الغبار و حدوث موجات غبارية و تدني في مدى الرؤية الافقية.

في حين يستمر الطقس صافي و مشمس في باقي دول الخليج العربي، ويتشكل الضباب الخفيف في المناطق الداخلية من الامارات فجر الاربعاء.

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  1. بنت السلطنة يقول

    الحكومة فالحة في رصد الأحوال الجوية فقط , أما في انقاذ المواطنين فاشلة تماما , فالمواطن العماني في أسفل سلم أولوياتها .

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  2. أمير الخليج يقول

    لن تفعل الحكومة شيئا للمواطن الغلبان أكثر من نشر أخبار الأرصاد الجوية .
    حكومة فاسدة كسابقتها . كنا في كابوس ولا زلنا نعيش في كوابيس . لعن الله الهالك

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