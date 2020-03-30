الأرصاد العُمانية تحذر المواطنين من الساعات القادمة.. وهذا المتوقع حدوثه

حذرت الأرصاد العُمانية اليوم، الاثنين، مواطنيها من طقس غير مستقر ستعاني منه سلطنة عمان خلال الساعات المقبلة.

وفي أحدث بياناتها أعلنت الأرصاد العمانية تحرك كتل من السحب الركامية مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة باتجاه محافظات الداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية خلال الساعات القادمة.

هذا وتهطل زخات رعدية من المطر على جبال الحجر وأيضا على السواحل المطلة على خليج عمان بما فيها العاصمة مسقط.

يشار إلى أنه قبل يومين حذرت هيئة الأرصاد في سلطنة عُمان المواطنين من تغييرات جديدة بحالة البحر تبدأ من ليل السبت وتستمر حتى 3 أيام.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عُمانية فقد نبهت الأرصاد العمانية إلى ارتفاع موج البحر تدريجيا من متوسط الى هائج الموج.

وأوضحت:”حيث يصل أقصى ارتفاع له بين(2.5-3.0) متر على معظم سواحل السلطنة ابتداء من مساء اليوم وحتى الاثنين.”

وعلى مستوى الخليج يسيطر مرتفع جوي عموم منطقة الخليج العربي يوم الثلاثاء حيث يسود طقس صافي و مشمس و مستقر مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية فوق مياه الخليج العربي و التي تعمل على ارتفاع الموج.

لكن اعتبارا من يوم الاربعاء ، يتمركز منخفض جوي سطحي فوق شمال شرق السعودية سيعمل على نشاط في سرعة الرياح الجنوبية على الكويت والتاي تعمل على اثارة الاتربة و الغبار و حدوث موجات غبارية و تدني في مدى الرؤية الافقية.

في حين يستمر الطقس صافي و مشمس في باقي دول الخليج العربي، ويتشكل الضباب الخفيف في المناطق الداخلية من الامارات فجر الاربعاء.