ابن زايد الذي يحارب الإسلام بشتى بقاع الأرض يؤكد للبابا فرنسيس على محبته.. وشاهين السليطي يعلق

نشر ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد تغريدة تسببت في هجوم واسع عليه، كشف فيها عن إجرائه اتصالا هاتفيا مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، بحثا خلاله تجسيد مبادئ “وثيقة الأخوة الإنسانية”على أرض الواقع، بينما الإمارات تحارب الإسلام في شتى بقاع الأرض.

وقال “ابن زايد” فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر رصدتها (وطن) :”بحثت هاتفياً مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، تجسيد مبادئ “وثيقة الأخوة الإنسانية”على أرض الواقع، وتطورات انتشار فيروس كورونا وأهمية التضامن العالمي في مكافحته”

بحثت هاتفياً مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، تجسيد مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية"على أرض الواقع، وتطورات انتشار فيروس كورونا وأهمية التضامن العالمي في مكافحته. نُقدّر دعوة البابا للوحدة العالمية، والتآزر خلال هذه الظروف.ستبقى دولة الإمارات جسر الخير والسلام والعون لشعوب العالم — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 29, 2020

وتابع مثنيا على البابا:”نُقدّر دعوة البابا للوحدة العالمية، والتآزر خلال هذه الظروف، ستبقى دولة الإمارات جسر الخير والسلام والعون لشعوب العالم”.

وشن العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي، هجوما عنيفا على ابن زايد بسبب هذه التغريدة.

وكتب ردا عليه وفق ما رصدته (وطن):”والله وقسماً بالله انك ما عندك سالفه اليهود والمسيحيين في أوروبا واسيا وأمريكا اسلموا وجوههم بالصلاة والدعاء إلى الله عز وجل وأولهم صديقك الزنديق رئيس وزراء الهند.”

والله وقسماً بالله انك ما عندك سالفه

اليهود والمسيحيين في أوروبا واسيا وأمريكا اسلموا وجوههم بالصلاة والدعاء إلى الله عز وجل وأولهم صديقك الزنديق رئيس وزراء الهند.

سوف تظل طول عمرك سفيه وحاقد وعدو للإسلام والمسلمين .

ريتها بركت عليك ذاك الليل https://t.co/iZB0jpyZcR — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) March 29, 2020

وتابع في هجوم حاد:”سوف تظل طول عمرك سفيه وحاقد وعدو للإسلام والمسلمين، ريتها بركت عليك ذاك الليل”

يشار إلى أن الكاتب الفرنسي جورج مالبرونو، سبق أن قال إن أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات تضع مكافحة التنظيمات الإسلامية على رأس أولوياتها، في حين تتسامح مع الأديان الأخرى غير الإسلام، بما في ذلك الكاثوليكية، مما جعل البابا فرانشيسكو يخصها بالزيارة.

وأضافف “مالبرونو” في مقال نشرته صحيفة “لوفيغارو” قبل فترة، أن الحرب على “الإسلام الراديكالي” -خاصة الإسلام السياسي- أصبحت هوسا لدى أبو ظبي، حيث لم تعد تكتفي بوضع تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني على لوائحها السوداء للإرهاب، بل وضعت عليها الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين والاتحاد السابق للمنظمات الإسلامية في فرنسا الذي أصبح معروفا بـمسلمي فرنسا.

ويشير إلى أن أبو ظبي تعتبر كل الضربات مسموحة في هذه الحرب ضد الإسلاميين.

ويضيف الكاتب أن أبو ظبي -التي أعلنت 2019 عام التسامح- منعت في الوقت نفسه المشجعين القطريين من حضور نهائي كأس آسيا لكرة القدم الذي فازت به قطر، وهي خطوة في غاية عدم التسامح، بحسب ما يشير إليه العديد من مستخدمي الإنترنت في انتقادهم للإمارات.

ويضيف مالبرونو أن العمال الأجانب في الإمارات -خلافا للسعودية- إذا تمكنوا من ممارسة الديانة الكاثوليكية فإن السلطات تتحكم في ممارساتهم الدينية وتقمع أي احتجاج سياسي أو استغلال للدين.

وينسب الكاتب إلى مسؤول إماراتي قوله لوكالة الصحافة الفرنسية “نحن نتدخل في خطب الجمعة من أجل المصلحة العامة، ولتجنب انتشار خطاب الكراهية الذي رأيناه في العديد من البلدان، بما في ذلك أوروبا”.

ويضيف أنه في بلد السكان فيه مراقبون خفية وبشكل صارم فإن اتهام المخابرات أي شخص بأنه عدو يسمح للسلطات بقمع يتجاوز حد المعقول، ومثال ذلك سجن الإمارات باحثا بريطانيا أربعة أشهر قبل العفو عنه في نهاية العام الماضي.

ويقول مالبرونو إن الإمارات تبدو كأنها البلد الذي يتقاسم بعض القيم مع الغرب، مثل الحوار بين الأديان الذي يحضره بابا الفاتيكان مع شيخ الجامع الأزهر.

ويشير الكاتب إلى أن حضور شيخ الأزهر ليس صدفة، لأن أبو ظبي تدعم مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي سياسيا وماليا في حربها ضد الإسلاميين.

ويشير إلى أن الإمارات كانت أول دولة عربية تعيد فتح سفارة لها لدى النظام السوري في أواخر ديسمبر 2018، مضيفا إلى أن أبو ظبي لم تكن تعتزم الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد ولا بظهور الديمقراطية، ولكن هاجسها كان يتمثل في إبعاد الإخوان المسلمين.