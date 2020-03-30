فيديو “مقرف”.. إماراتيون يتبركون بـ الحبيب علي الجفري وهذا ما فعله لتحصينهم ضد كورونا

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا للداعية اليمني المقرب من الإمارات والمدعوم بشكل شخصي من ابن زايد الحبيب على الجفري، يقوم فيه بتصرف غريب مع طلابه أثار اشمئزاز النشطاء الذين وجهوا له انتقادات لاذعة.

وحسب مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن”، ظهر “الجفري” وهو رئيس مؤسسة طابة الإماراتية، يبلل بلعابه سواك طلبته، الذين يعتقدون فيه بأنه يجلب لهم البركة ويدفع عنهم الوباء.

#شاهد | معقّم إماراتي في زمن الكورونا : رئيس مؤسسة طابة الاماراتية علي الجفري يبلل بلعابه سواك طلبته زاعماً بأنه يجلب لهم البركة ويدفع عنهم الوباء pic.twitter.com/LosS5B9aZJ — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) March 30, 2020

وأثار مقطع الفيديو استهجان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سخروا منه وربطوا المقطع بتفشي فيروس كورونا المستجد في الإمارات، بقولهم إن “الجفري” يحصن بهذه الطريقة طلابه ضد كورونا.

كورونا ان شاء الله لهم وله — Dr. Hassan shehata zaki (@DrHassanAbdu) March 30, 2020

يععععع 🤮🤮🤮🤮الله يقرفهم — صوت الامه (@F16kwe) March 30, 2020

علي اساس بيتبرك بالتافه علي الجفري

لاحول ولاقوة إلا بالله



نسأل الله ان يهلكه ويحشره مع من أحب — أحمد خوجلي (@ahmed_khogali7) March 30, 2020

آخرون شنوا هجوما لاذعا على الداعية اليمني المقرب من عيال زايد، وعبروا عن استنكارهم لما يفعله الجفري، والذي يعرف عنه إثارة الجدل بين الحين والآخر ودفاعه المستميت عن دول الحصار.

عندهم خزعبلات فوق ما تتخيل تقديس تعظيم شيخهم هؤلاء هم والشيعة واحد أثناء عملي بخارج قراءة كتبهم فيها من الكفر والعياذ بالله

كيف يسلمون عقولهم لهؤلاء الضلاليين — نصراوي راسة مرفوع (@Mohamme48266368) March 30, 2020

ماهذا الدين الجديد يا جفري ! الدين وسط في كل المذاهب، ما انحرف يمين أو يسار، اصبح يتجه نحو البدع أو الغلو، نسال الله العلي القدير ان يحمي هذي الأمه ويوحد رايتهم على الوحدانية — bu ali (@h_carlito911) March 30, 2020

وقبل أيام أعلن الحبيب علي الجفري دخوله طوعيا في حجر صحي داخل منزله، كإجراء وقائي من وباء فيروس كورونا الذي يثير خوف العالم.

ودعا الجفري، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، متابعيه إلى التوكل على الله تعالى، والأخذ بالأسباب.

وفي آخر إحصائية، أعلنت الإمارات تسجيل 102 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وفاة سيدة عربية جراء الفيروس وشفاء 3 أشخاص، وفاق لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وحسب وزارة الصحة الإماراتية، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين في الإمارات 570 شخصًا، فيما سجلت الإمارات ثالث حالة وفاة جراء هذا المرض، لسيدة عربية تبلغ من العمر 47 عاما وكانت تعاني من أمراض مزمنة عدة.

وأعلنت الصحة الإماراتية شفاء 3 حالات جديدة مصابة بالفيروس، لشخصين من الجنسية الهندية وشخص من الجنسية الفلبينية، مشيرةً إلى أن الوضع الصحي لجميع الحالات المعلن عنها حديثا مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.