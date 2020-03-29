“شاهد” وزير الثقافة الأردني يطلق مسابقة لتسلية الأردنيين خلال الحجر الصحي وجائزة مغرية للفائز

أعلن وزير الثقافة الأردني “باسم الطويسي” عن مجموعة مبادرات جديدة للتعامل مع حظر التجوّل والحجر المنزلي في الأردن للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال وزير الثقافة في إيجاز صحفي له اليوم الأحد بأن أول هذه المبادرات هي مسابقة بعنوان “موهبتي من بيتي” والتي تهدف لتحقيق الاستثمار الأمثل لوقت الفراغ خلال وقت الفراغ بالمنازل، وهي فرصة لاكتشاف المواهب للشباب و الأطفال من أبناء المجتمع الأردني.

شاهد أيضاً: “أسوق عليكم الله خلوا مسافة”.. “شاهد” كيف يتوسل ضابط أردني المواطنين بأن…

وأوضح بأن هذه المسابقة تهدف لإضفاء طابع من المشاركة وكسر العزلة والوحدة والروتين خلال هذه الظروف، وتستهدف المسابقة الأطفال من فئة عشرة ل15 سنة والشباب من فئة 16 ل 25 سنة، كما و تشتمل على خمسة مجالات أساسية، المجال الأول النصوص الأدبية، القصة والشعر، والثاني الفنون والرسم والتصميم وفن الكاركاتير، وثالثا الأفلام القصيرة والفيديو المنزلي، ورابعا الموسيقى والعزف والغناء ،و الفئة الخامسة هي التمثيل.

وتابع: “هذه المسابقة سوف نخصص لها مئة جائزة أسبوعية، تبدأ بألف دينار وتنتهي بمائة دينار ، وهي بذلك من أكبر المسابقات الثقافية في هذا المجال”.

كما وجه الشكر لمؤسسات القطاع الخاص التي ساهمت في دعم المسابقة و المبادرات الأخرى التي عملت عليها الوزارة. كما تحدث أيضاً عن أول دليل عربي باللغة العربية في مجال الاجتماعي والتضامن الإنساني لمواجهة وباء الكورونا، هذا الدليل الإرشادي يشتمل على عشرات الإرشادات والنصائح التي تفيد في مسألة التكيف الاجتماعي في فترى البقاء في المنازل والممارسات الفضلى في التضامن الإنساني، وتحديداً في الدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن، والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والتضامن مع الجيران والزملاء، موضّحاً بأن هذا الدليل متاح على موقع الوزارة وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوضح أن الوزارة ستطلق مساء اليوم بثاً لمئات الساعات من التراث الثقافي الوطني الأردني الذي يشتمل على المسرحيات والأفلام والمواد التثقيفية والمواد الوثائقية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة الأردنية على توفير الرعاية الصحية للمواطنين للوقاية من هذا الوباء، وتحرص أيضا على استمرارية التعليم، والعمل في القطاعات الحيوية، وتوفير الحماية الاجتماعية، تحرص أيضاً على استمرار الخدمات الثقافية وعلى البناء المعنوي للإنسان الأردني

مغردون استقبلوا مبادرة وزارة الثقافة الأردنية بعديد من التعليقات الإيجابية، حيث قالت “فاتن الناجي” في تعليق لها: “مبادرة ولا أروع، مبادرة لم أسمع بها إلا في الأردن الحبيب خلال أزمة الكورونا، كل الشكر لوزير الإعلام ووزير الثقافة وربي يفظ الأردن وطنا ومليكاً وشعبا”.

مبادرة ولا أروع . مبادرة لم أسمع بها الا في الاردن الحبيبب خلال أزمة الكورونا . كل الشكر لوزير الاعلام ووزير الثقافه وربي يحفظ الاردن وطنا ومليكا وشعبا . — Faten Alnaji (@Fatoosh77227777) March 29, 2020

فكرة رائدة جدا شكرا — معاوية القضاة (@Mawiaomar2) March 29, 2020

فكرة جميلة — عبدالرحمن المحارمة (@abood_maharmeh) March 29, 2020

فيما سخر البعض من المبادرة، خاصة أن البلاد تمر بأزمة لا مثيل لها، ورصدت “وطن” العديد من التعليقات الساخرة على المبادرة.

عندي موهبة النوم ، بضل نايم وبطلعش من البيت

اتوقع راح اوخذ الـ ١٠٠ جائزة هاد الاسبوع — مـ هـ ا و ش (@Ahmadalshayip) March 29, 2020

بس ما تزهق يا مواطن. #ابدعتم — Rula Samain (@rula_samain) March 29, 2020

مشان الله لا يا جماعة احنا بالوضع الطبيعي مش قادرين نسيطر على يزن ومواهبه 😭 — Vironika Ayyash (@ayyash_vironika) March 29, 2020

يُشار إلى أن المملكة الأردنية سجّلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا أمس السبت لامرأة في العقد التاسع من العمر، فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس 243 حالة إصابة بحسب آخر تصريح لوزارة الصحة الأردنية.

كما كانت السلطات الأردنية قد بدأت بإجراءات حظر التجول في المملكة الأردنية منذ مطلع الأسبوع الماضي، فيما فعّلت الحكومة الأردنية قرار الدفاع 3 القاضي بتشديد العقوبات بحق المخالفين لحظر التجول والحجر المنزلي

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb