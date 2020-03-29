فيديو مبكي.. هكذا ودّع أردني ابنته العروس لبيت زوجها في “ليلة العمر”
تفاعل ناشطون بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مع مقطع فيديو لحفل زفاف ظهر فيه والد العروس يبكي متأثرا لعدم وجود اي مظاهر اعتيادية للزفاف من “طبل وزمر ومعازيم” نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويظهر من مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن) قدوم العريس لأخذ عروسته من بيت أبيها، الذي سلّمه إياها بالدموع وبخطوات حزينة، نظراً لما تمرّ به البلاد من أوضاع حظر التجول والحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، في مشهد عزّ على أب الفتاة العروس، الذي يبدو أنه كان يريد أن يفرح بابنته كما يجب.
وأثار مقطع الفيديو الذي تم تناقله مشاعر التضامن لدى العديد من المغردين الذين تناقلوا المقطع متمنين أن تزول الغمّة قريباً عن الأردن وبلاد العالم، حيث اضطر هذين الزوجين على أن يتمّان فرحهما بلا أي طقوس احتفال أو معازيم أو طبل وزمر وابتهاج.
فيما اعتبر مغردوّن آخرون بأن ذلك أفضل ومصلحة للتوفير على العروسين وأنه اختصار لكثير من التكاليف التي ليس لها داعي على حد رأيهم.
وقال أحد المغردين معلقا على المقطع: ” ما بعرف ولكن أشعر بأن هناك غصّة في قلب والد العروس”. وتابع: “هي فرحة العمر لكن الظروف كانت جابرة وكبيرة”.
فيما قالت مغرّدة أخرى: “موقف مبكي والله، طول عمرها طلعة العروس صعبة، الله يهنيهم ويهدي بالهم يا رب”.
وكتبت مغردة ثالثة: “أقسم بالله هيك أحسن وأجمل وأهدى بال وأقل تكلفة وعدم إزعاج وحماية أرواح”.
وتابعت: “اللهم بارك لهما وأعطهم السعادة وأكمل فرحهم بالبنين”.
وكانت الأردن قد سجّلت 243 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية، فيما قامت السلطات الأردنية بفرض حظر للتجول و إجراءات رقابية مشددة منذ مطلع الأسبوع الماضي للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.