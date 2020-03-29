فيديو مبكي.. هكذا ودّع أردني ابنته العروس لبيت زوجها في “ليلة العمر”

تفاعل ناشطون بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مع مقطع فيديو لحفل زفاف ظهر فيه والد العروس يبكي متأثرا لعدم وجود اي مظاهر اعتيادية للزفاف من “طبل وزمر ومعازيم” نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن) قدوم العريس لأخذ عروسته من بيت أبيها، الذي سلّمه إياها بالدموع وبخطوات حزينة، نظراً لما تمرّ به البلاد من أوضاع حظر التجول والحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، في مشهد عزّ على أب الفتاة العروس، الذي يبدو أنه كان يريد أن يفرح بابنته كما يجب.

#الأردن



بعض الفرح .. رغم الظروف



مصعب ومرام تزوجوا الله يهنيهم يا رب ..



ملاحظه : ما بعرفهم بس فرحتهم فرحتنا.. وابو العروس زي ابونا pic.twitter.com/SFO1F4K7ar — Nidaa Majali (@NidaaMajali) March 29, 2020

وأثار مقطع الفيديو الذي تم تناقله مشاعر التضامن لدى العديد من المغردين الذين تناقلوا المقطع متمنين أن تزول الغمّة قريباً عن الأردن وبلاد العالم، حيث اضطر هذين الزوجين على أن يتمّان فرحهما بلا أي طقوس احتفال أو معازيم أو طبل وزمر وابتهاج.

فيما اعتبر مغردوّن آخرون بأن ذلك أفضل ومصلحة للتوفير على العروسين وأنه اختصار لكثير من التكاليف التي ليس لها داعي على حد رأيهم.

وقال أحد المغردين معلقا على المقطع: ” ما بعرف ولكن أشعر بأن هناك غصّة في قلب والد العروس”. وتابع: “هي فرحة العمر لكن الظروف كانت جابرة وكبيرة”.

ما بعرف بس احس انو في غصة في والد العروس … هي فرحة العمر بس الظروف كانت جابره وكبيره — مـا أبـ ـي دنيـ ـا بغيـ ـابكـ ــ🇸🇦 (@FaisalK_Alomari) March 29, 2020

فيما قالت مغرّدة أخرى: “موقف مبكي والله، طول عمرها طلعة العروس صعبة، الله يهنيهم ويهدي بالهم يا رب”.

موقف مُبكي والله 🤍🤎🤍🤎

طول عمرها طلعة العروس صعبة

الله يهنيهم ويهدّي بالهم يا رب

يسعد صباحك نداء 🌷 — صَــفَـاء (@safasafa79) March 29, 2020

وكتبت مغردة ثالثة: “أقسم بالله هيك أحسن وأجمل وأهدى بال وأقل تكلفة وعدم إزعاج وحماية أرواح”.

اقسم انه هيك احسن واجمل واهدى بال واقل تكلفه وعدم ازعاج وحماية ارواح من المركبات



اللههم بارك لهما واعطيهم السعادة

واكمل فرحتهم باللبنين

🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌹🌺🌹🌺🌹🌹🌹🌺🌹🌺🌹🌹🌺🌹 — هَتّان (@luransarab) March 29, 2020

وتابعت: “اللهم بارك لهما وأعطهم السعادة وأكمل فرحهم بالبنين”.

وكانت الأردن قد سجّلت 243 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية، فيما قامت السلطات الأردنية بفرض حظر للتجول و إجراءات رقابية مشددة منذ مطلع الأسبوع الماضي للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.