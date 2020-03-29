بعد إغلاق كامل لمنطقتين بالمدينة.. “شاهد” هذا ما طلبه محافظ إربد من المواطنين عبر مكبرات الصوت على وجه السرعة

أظهر مقطع فيديو تناقلته العديد من الصفحات والوكالات الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و تويتر، قيام السلطات الأردنية بإطلاق العديد من التنبيهات لسكان منطقة إربد الأردنية، بعد قرار إغلاق منطقتين بالكامل داخل المدينة.

ويُفهم من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قيام كل من محافظ مدينة إربد وقادة الأجهزة الأمنية والطواقم الطبية بالإشراف على تطبيق إجراءات التعامل مع وباء كورونا في المنطقة المستهدفة، بعد انتشار بعض الحالات في تلك المناطق.

وقال أحد أعضاء الوفد عبر مكبر صوت لسكان إحدى المناطق المحجورة: “نحن الآن موجودون، عطوفة المحافظ وقادة الأجهزة الأمنية والطواقم الصحية، لمقاومة وباء كورونا في محافظة إربد”.

وتابع: “نريد منكم الآن بشكل عاجل وسريع الالتزام في بيوتكم، نحن هنا لخدمتكم وصحتكم، ولحصر إذا كان هناك مخالفين لبعض الحالات التي تأكدت لدينا”.

وأضاف: “الآن سوف نعمل حصر للمنطقة بشكل كبير، وفريق الاستقصاء الوبائي يتواصل معكم ببيوتكم وغرفكم، وإن شاء الله سوف نضيّق منطقة العزل”.

يُشار إلى أن المملكة الأردنية سجّلت أمس السبت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وهي لسيدة في عقدها التاسع من العمر، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين بالمرض حتى اللحظة بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية 243 حالة إصابة مؤكدة.

فيما كانت السلطة الأردنية قد أطلقت حظراً للتجوّل في كافة محافظات المملكة منذ مطلع الأسبوع الماضي، كما أعلن رئيس الوزراء الأردني عن إطلاق قرار الدفاع رقم 3 لردع كافة المخالفين لقرار حظر التجوّل والحجر المنزلي.