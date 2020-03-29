بعد مناقشة بمجلس الشورى.. هذا مصير رواتب الموظفين بالقطاع الخاص في سلطنة عمان وإجراءات أكثر صرامة مقبلة

أفادت وسائل إعلام عُمانية بأن مكتب مجلس الشورى ناقش صباح اليوم، الأحد، التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث خصص مكتب المجلس هذا الاجتماع للتباحث حول موضوع هذا الوباء وانتشاره والحلول والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية حول تقليل عدد الإصابات وتقليل انتشار الفيروس.

وتلقى المجلس العديد من المخاطبات الواردة إليه من قبل بعض المواطنين المنتسبين لبعض شركات القطاع الخاص والتي تتضمن شكواهم حول الاستقطاع من رواتبهم الشهرية خلال فترة الحجر الصحي، وقد تدارسها المكتب والذي يؤكد على ضرورة عدم المساس برواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص.

هذا وقد أقر مكتب المجلس العديد من التوصيات التي تمت مناقشتها في الاجتماع والتي من شأنها مساعدة الجهات المعنية في رفع كفاءة الإجراءات والاحترازات المتخذة من قبل الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وفي بداية الاجتماع ثمّن مكتب المجلس الجهود الكبيرة للحكومة في الحد من انتشار الفيروس على مستوى السلطنة وذلك من خلال اللجنة العليا المكلفة للتعامل مع الآثار الناتجة عن فيروس كورونا ومتابعتها واتخاذها القرارات التي من شأنها حماية المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة من الاصابة بهذا الوباء، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره وتقديم كل ما من شأنه علاج الحالات المصابة بالفيروس وعزلها والتأكد من حصولها على العناية اللازمة.

كما استمع المكتب في اجتماعه إلى توصيات اللجان الدائمة بالمجلس والتي قدمت بدورها ملخصا لعمل كل لجنة وتوصياتها التي توصلت إليها من خلال متابعتها لمستجدات تفشي فيروس كورونا والتي من شأنها المساعدة في تخطي هذه الأزمة التي تمر بها السلطنة حاليا.

إجراءات أكثر صرامة

وفي سياق آخر ألمح الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني، إلى إمكانية اتخاذ قرارات أكثر صرامة في التدابير الخاصة باحتواء فيروس كورونا.

وأوضح بأن السلطنة لم تقرر فرض حظر التجول بعد، لكن هناك إجراءات أصدرتها، منها تقليص عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 70% ، وربما تشهد الاجتماعات المقبلة إصدار قرارات أكثر صرامة.

وناشد الوزير جميع المواطنين بالاستماع للإرشادات الطبية واتباعها، مُشيرًا إلى أن هناك سعيًا دائمًا للتثقيف والتوعية الصحية، وذلك خلال مداخلة له مع التلفزيون الكويتي.

وأوضح السعيدي أن السلطنة ستصدر قرارات مشابهة لما اتخذتها دولة الكويت، مُؤكدًا بأنه سعيد جدًا بتناقص عدد الحالات فيها.

إصابات جديدة

هذا وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا،

وأوضحت أن 5 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و 8 مرتبطة بالسفر وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 167 حالة.

كما أكدت الوزارة أن 23 حالة قد تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.