“أسوق عليكم الله خلوا مسافة”.. “شاهد” كيف يتوسل ضابط أردني المواطنين بأن يتباعدوا عن بعضهم في ظل الأزمة

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بموقع تويتر، قيام عناصر من الجيش الأردني بالعمل على ترتيب الأسواق الأردنية والإبقاء على مسافات آمنة بين المواطنين المتسوّقين، وقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قيام ضباط وعناصر في الجيش الأردني بالدخول بين المواطنين في داخل السوق، والطلب منهم أن يبتعدوا عن بعضهم وأن يلتزموا الطابور والنظام، كي يستطيع الجميع التبضّع دون الإضرار بالآخر.

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ويُسمع من مقطع الفيديو قول أحد الضبّاط الأردنيين في الناس صارخاً: “أسوق عليكم الله “أستحلفكم بالله” تبعدوا عن بعض” وتابع: “بس بعّدوا عن بعض وخلوا مسافة بينكم”.

كما ويظهر مراقبة عناصر الجيش للباعة وللأسعار المعروضة فوق البضائع والخضروات، ويأتي ذلك في سياق إجراءات السلطات الأردنية والجيش الأردني في ضبط الأوضاع الميدانية في البلاد للوقاية من خطر انتشار وباء كورونا المستجد في البلاد.

وفي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو ذلك قال المغرّد “عبدالله بن عيسى”: “يسعد رب الجيش، الطبيعي انه ما في قوة بتقدر تمنع هذا الضابط يمارس شغله بكل قسوة ومع ذلك قاعد يتوسل الناس لأجل أن تلتزم، ويقول لهم أسوق عليكم الله.

وتابع: “يا رجل والله لو الناس عندها حد أدنى من التقدير غير تلتزم بس بمجرد انهم يشوفوك، يسعدك ما أطيبك “في إشارة للضابط”.

يسعد رب الجيش .. الطبيعي انه ما فيه قوة بتقدر تمنع هذا الضابط يمارس شغله بكل قسوة ومع ذلك قاعد يتوسل للناس مشان تلتزم وبقول لهم اسوق عليكوا الله … يا رجل والله لو الناس عندها حد ادنى من التقدير غير تلتزم بس بمجرد انهم يشرفوك .. يسعدك ما أطيبك — عبدالله بني عيسى (@jbaniissa) March 29, 2020

يُشار إلى أن السلطات الأردنية أعلنت عن سلسلة إجراءات وقائية من فيروس كورونا في المملكة، منها فرض حظر التجول منذ مطلع الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس حتى اللحظة 243 بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية، فيما سُجل أمس السبت أول حالة وفاة لسيدة أردنية في عقدها التاسع من العمر بسبب فيروس كورونا المستجد في الأردن.

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