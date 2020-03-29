“كورونا” يُصيب القاريء السعودي أبوبكر الشاطري .. وهذه حالته الصحية الآن

اعلن الشيخ الكويتي أحمد النفيس إمام المسجد الكبير بدولة الكويت، إصابة القارئ السعودي الشيخ أبوبكر الشاطري بفيروس بكورونا في مكان إقامته بالعاصمة البريطانية لندن.

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وطلب “النفيس” في تغريدةٍ بتويتر رصدتها “وطن” من متابعيه الدعاء لـِ”الشاطري”، قائلاً إنهما سافرا ١٠ أيام وكانا بغرفة واحدة، مؤكداً أن “الشاطري” لم يترك قيام الليل وورده القرآني ولا ليلة واحدة.

دعواتكم لأخي الغالي

الشيخ أبو بكر الشاطري

فقد أصيب بكورونا من مقامه في لندن

اللهم اشفه بشفائك

وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين 🤲🏻

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سافرت معاه ١٠ أيام وكنا بغرفة واحدة

ووالله إنه لم يترك قيام الليل وورده القرآني

ولا ليلة واحدة فيما أحسب ! pic.twitter.com/5jaqoOSTNj — أحمد بن عبدالعزيز النفيس (@ahmad_alnufais) March 28, 2020

وأضاف أنه هاتف الشيخ الشاطري، مؤكداً أن وضعه مطمئن “وصوته يشرح الصدر ويحمد الله الله يثبته ويسلمه من كل شر .. ويوصل سلامه لكم ويقول إن قرأ دعواتكم الصادقة وكلامكم الطيب وفرح كثيرًا كثيرًا بجمال وكمية صدق المشاعر والدعوات”.

قبل دقائق هاتفت الشيخ الشاطري

لله الحمد والمنة وضعه مطمئن وصوته يشرح الصدر ويحمد الله

الله يثبته ويسلمه من كل شر .. ويوصل سلامه لكم ويقول إن قرأ دعواتكم الصادقة وكلامكم الطيب وفرح كثيرًا كثيرًا بجمال وكمية صدق المشاعر والدعوات .. 🌸

جمع الله له الأجر والعافية 🤲🏻 — أحمد بن عبدالعزيز النفيس (@ahmad_alnufais) March 28, 2020

من جهته، قال القارئ الشيخ توفيق الصائغ إنه هو الآخر هاتف “الشاطري”، واضاف: “أطمئنكم هو وولده بخير هاتفته فلم أغلق سماعة الهاتف إلاّ بعد أن سمعت ضحكته الجميلة . . جاوز المرحلة بحمد الله وهو في تعافٍ بإذن الله . حمى الله مهجته وحفظه نفساً وأهلاً وولداً”.

لكل الذي سألوا عن الغالي #شيخ_الشاطري أطمئنكم هو وولده بخير

هاتفته قبل قليل فلم أغلق سماعة الهاتف إلاّ بعد أن سمعت ضحكته الجميلة

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جاوز المرحلة بحمد الله وهو في تعافٍ بإذن الله .

حمى الله مهجته وحفظه نفساً وأهلاً وولداً — توفيق الصايغ (@alsayg) March 28, 2020

أما القارئ العُماني الشيخ هزاع البلوشي فقال في تغريدة: “وصلني خبر إصابة القارئ أبوبكر الشاطري بفايروس كورونا بمقر إقامته في لندن اسأل الله سبحانه أن يرفع عنه البلاء وأن يصب على جسده الشفاء يارب إنك سميع الدعا🤲 اللهم ارفع عنّا هذا البلاء ولا ترينا في أنفسنا وأهلينا ومن نحبهم ويحبوننا كل مكروه يارب”.

وصلني خبر إصابة القارئ أبوبكر الشاطري بفايروس كورونا بمقر إقامته في لندن

اسأل الله سبحانه أن يرفع عنه البلاء وأن يصب على جسده الشفاء يارب إنك سميع الدعاء🤲

اللهم ارفع عنّا هذا البلاء ولا ترينا في أنفسنا وأهلينا ومن نحبهم ويحبوننا كل مكروه يارب

التلاوه هذه للقارئ الشاطري

دعواتكم pic.twitter.com/61DJJogzWv — هزاع البلوشي (@hazzaalblushi95) March 28, 2020

وارتفعت وفيات فيروس كورونا إلى 1228 في بريطانيا، الأحد، إثر تسجيل 209 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت هيئة الصحة العامة بالبلاد في بيان، أن إصابات كورونا ارتفعت إلى 17 ألفا و89، عقب تسجيل ألفين و433 إصابة جديدة.

ويرى خبراء أن حالات الإصابات والوفيات جراء كورونا سترتفع في بريطانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالرغم من التدابير المتخذة من قبل السلطات للحيلولة دون ذلك.

يذكر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك، أعلنا إصابتهما بكورونا، كما تأكدت إصابة الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة بالفيروس.



وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 683 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.

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