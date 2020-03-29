“شاهد” شمس الكويتية تثير الجدل بفيديو عن “نظافة جسم المرأة” وجذب الرجال.. هذا ما قالته عن المغربيات

شن ناشطون على مواقع التواصل بالمغرب هجوما عنيفا على الفنانة شمس الكويتية، بعد فيديو لها تحدثت فيه عن النساء المغربيات اعتبره الشعب المغربي غير لائق وانتقاص من المرأة المغربية.

وتحت وسم “#شمس_الكويتية_اخرسي” الذي تصدر تويتر، قوبل حديث الفنانة الكويتية عن المرأة المغربية وأنها جاذبة للرجال وتهتم بنظافة جسدها بشدة، بانتقادات لاذعة وهجوم واسع.

والبداية كانت بسؤال من إحدى المتابعات التي قالت إن زوجها في المغرب ولا يستطيع العودة بسبب الأوضاع الحالية وإنها خائفة عليه من النساء هناك.

لترد شمس الكويتية قائلة: “إن المغربيات يسحرن بجمالهن، بالإضافة لعدة أمور أخرى توجد في المرأة المغربية من شأنها أن تجذب الرجل، فمن المعروف أن المرأة المغربية جسمها جميل، كما أنها فنانة في الطبخ وأكلها لذيذ جدا”

وتابعت:”كما أنها تعتني بنظافة جسمها وبالخلطات والعطور، كما أنها تقوم بخدمة زوجها بنفسها، وليس الخادمة من تقوم بذلك”.

واستطردت شمس: “المغربيات يسحرون بجمالهن، المغربية تسحر تكون ملكة جمال ومستحيل ما تعرف تطبخ” وتابعت “هو الرجل يحب المرأة الجميلة وتعرف تطبخ وتهتم بجسدها وبالخلطات وبالعطور.. فيهم خفة دم فظيعة.. والرجل لما تجيه امرأة خفيفة دم وتطبخ وجميلة وريحتها حلوة وياكل من يدها وتكويله هدومه.. هذه الأمور ما يلاقيها بحياته ولو لقاها عنده حيطير تسع ساعات ويروح للمغربيات”.

كلام شمس الكويتية وتعليقها على المغربيات لم يرق للنشطاء، لتصدر وسم “شمس الكويتية اخرسي” الترند، مستنكرين طريقتها في الحديث عن علاقة الرجل بالمرأة.

ودائما ما تتعمد شمس الكويتية إثارة الجدل عبر مقاطعها المصورة بمناقشة مواضيع حساسة أحيانا، واستعراض جسدها أحيانا أخرى بهدف جذب المتابعين ما يعرضها لانقادات حادة دائما من قبل متابعيها.