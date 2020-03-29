مصر تعزل مدناً وقرى لوقف انتشار كورونا.. “شاهد” لحظة هروب الأطباء وكوادر التمريض من احدى المستشفيات!

عزلت السلطات المصرية، قرى ومدن في نحو 10 محافظات؛ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل، الذي أصاب المئات في مصر وتسبب بوفاة العشرات. حسب اعلان وزارة الصحة المصرية.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هروب الأطباء والكادر التمريضي من أحد المستشفيات المصرية التي خُصصت لعلاج المرضى من فيروس كورونا المستجد.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإن المستشفى بدا خالياً من الممرضين والأطباء، حيث تساءلت مصورة الفيديو عن مدير المستشفى، فيما سادت حالة من الهلع داخل صفوف المرضى المحجوزين بسبب احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا.

ويظهر الفيديو صراخ عدد من المصريين بسبب الإهمال المتعمد بحقهم، كما تؤكد الفتاة التي صورت الفيديو أن البعض استلم النتائج وما زال في المستشفى، الأمر الذي يظهر المعاملة السيئة التي يلقاها المرضى في مصر.

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم: “صدق الامام الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عندما قال ان 99% من الظلم في مصر وان01% يتوزع على باقي دول العالم”.

صدق الامام الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عندما قال ان 99% من الظلم في مصر وان01% يتوزع على باقي دول العالم.#مصر #السيسي#كورونا_مصر — بلقاسم روقاب (@algerkacim1) March 28, 2020

وقال آخر، مؤكداً ما جاء في الفيديو: ” اي نعم تقريبا كل الدكاترة روحوا وفي شرطة برا تمنع المرضى من الخروج يعني سجن”.

اي نعم تقريبا كل الدكاترة روحو وفي شرطة برا تمنع المرضى من الخروج يعني سجن — Sofe Yassin (@SofeYassin1) March 28, 2020

وعلق مغرد آخر على الفيديو بالقول: “هروب الكادر الطبي لعدم وجود اجراءات الوقاية الصحة داخل المستشفى من الكورونا”.

هروب الكادر الطبي لعدم وجود اجراءات الوقاية الصحة داخل المستشفى من الكرورنا — الياس السبتي (@7bStWWcX4wFmEb3) March 28, 2020

ووفق آخر إحصائية، فقد أعلنت مصر تسجيل 40 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات جديدة جراء المرض، في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 121.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، عن تسجيل 40 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 576 في عموم البلاد.

وسجلت مصر 6 وفيات جديدة جراء هذا الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما و5 مصريين تتراوح إعمارهم بين بين 57 و78 عاما.

وأشار المتحدث باسم الصحة المصرية، إلى أن أعداد الحالات التي شُفيت من الفيروس وصلت إلى 121، وسجلت مصر 161 حالة تغيرت نتيجة فحوصاتها من الإيجابية للسلبية.

وفي وقت سابق، أثارت دراسة طبية كندية نشرتها صحيفة غارديان البريطانية، حالة من الجدل في أوساط النشطاء المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت نفت فيه وزارة الصحة المصرية الدراسة.

وقالت الدراسة التي أجراها مختصون في الأمراض المعدية من جامعة تورونتو الكندية، إن “عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر هو على الأرجح أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الرسمية”، وقدرت أن عدد المصابين بالفيروس في مصر قد يبلغ 19 ألفا وفقا لبيانات رسمية عن حركة السفر ومعدل المصابين الذين غادروا مصر في الأيام الأخيرة.

وحسب الدراسة الكندية، فإن 97 أجنبيا ممن زاروا مصر منذ منتصف فبراير/شباط الماضي ظهرت عليهم أعراض الفيروس، أو أثبتت التحاليل المختبرية إصابتهم به. ومعظم هؤلاء السياح قضوا بعض الوقت على متن بواخر في نهر النيل يعتقد أنها هي مصدر انتشار الفيروس في مدينة الأقصر السياحية جنوبي مصر.