بعد مكالمة ابن زايد “وش السعد”.. سوريا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهذه التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن وفاة سيدة فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف، تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا المستجد الذي تحول لوباء عالمي شل الكوكب كله.

يأتي ذلك بعد يومين من مكالمة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الخاصة لرئيس النظام السوري بشار الأسد والتي أثارت جدلا واسعا وغضبا بين النشطاء على تويتر.

شاهد أيضاً: فيديو صادم وألفاظ خارجة.. كويتية تصف رجال الأمن بـ”الكلاب” وتسخر منهم أثناء حظر التجوال

والأربعاء، الماضي أعلنت سوريا، تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات المعلن عنها في البلاد إلى 4.

وزير الصحة بنظام بشار الأسد نزار يازجي، قال إن بلاده سجلت 3 حالات جديدة لأشخاص كانوا من ضمن القادمين إلى سوريا وتم وضعهم في مركز الدوير للحجر الصحي، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية النظامية (سانا) حينها.

ولم يكشف يازجي ما إذا كانت هذه الحالات سورية الجنسية أم تحمل جنسيات أخرى كما أنه لم يحدد الوجهة التي قدموا منها.

يذكر أن سوريا كانت قد أعلنت عن تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس، الأحد، الماضي لفتاة قادمة من الخارج وتبلغ من العمر 20 عاما.

وفجر إعلان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مساء أول أمس الجمعة، عن إجرائه اتصالاً هاتفياً برئيس النظام السوري بشار الأسد ضجةً واسعةً بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد الاتصال المعلن لبن زايد الأول من نوعه لمسؤول إماراتي أو عربي مع بشار الأسد منذ سنوات.

وقال “بن زايد” عبر “تويتر” : ” بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة”.

ولطالما اتهمت المعارضة السورية أبو ظبي بدعم نظام بشار الأسد في الخفاء وإمداده بالأموال واحتضان عدد من أقاربه ورجال أعمال مقربين منه.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb