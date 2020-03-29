سليمان الرحيلي بديل “المغامسي” يشمت به.. وهذا ما قاله عن السمع والطاعة لولي الأمر وتوقيره

نشر الداعية السعودي الدكتور سليمان الرحيلي، الإمام الجديد لمسجد قباء بالمملكة، تغريدة عبر حسابه على تويتر تضمنت موعظة دينية بدا أنها حملت تفسيرا دقيقا لأسباب إعفاء سلفه، الداعية صالح المغامسي وشماتة واضحة به.

“الرحيلي” كتب في تغريدة على تويتر رصدتها (وطن) ليبدء وظيفته بتطبيل فاخر ما نصه:”مما يميز أهل السنة ويفضح أهل الأهواء والبدع، السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله”

مما يميز أهل السنة ويفضح أهل الأهواءوالبدع :

*السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله * حفظ هيبة ولاة الأمور * توقير ولاة الأمور * نصح ولاة الأمور بما يليق بمقامهم سرا * عدم التأليب الصريح على ولاة الأمور ولا الخفي بتوجيه النداءات العامة لهم على المنابر وفي الوسائل العامة — سليمان الرحيلي (@solyman24) March 28, 2020

وتابع نصائحه من وجهة نظره:”حفظ هيبة ولاة الأمور ، توقير ولاة الأمور ، نصح ولاة الأمور بما يليق بمقامهم سرا ، عدم التأليب الصريح على ولاة الأمور ولا الخفي بتوجيه النداءات العامة لهم على المنابر وفي الوسائل العامة“.

وبالرغم من أن الرحيلي لم يشير بشكل صريح إلى سلفه المغامسي، إلا أن متابعين قاموا بربط موضوع الموعظة بتغريدة المغامسي التي أثارت الجدل بعدما طالب بالإفراج عن المخطئين من المحبوسين كأحد أسباب رفع البلاء بالرغم من تراجعه عنها لاحقا وحذفها وتقديم اعتذار.

ومعروف عن سليمان الرحيلي نفاقه الدائم للنظام وقربه من وزير الدعوة والشؤون الإسلامية المقرب من ابن سلمان عبداللطيف آل الشيخ.

سليمان الرحيلي بديل المغامسي

"أن ولي الأمر جعله الله سببا لكثير من النعم"#بن_سلمان يستفيد من علماءالسلطان حتى يحلل تمجيده

وهكذا يظهر بأن أوامره ونواهيه شرعية بما أنه ولي الأمر

مع أن هذه الأوامر والنواهي كانت ضدالاسلام وصالح البلاد مثل سياسةالانفتاح والترفيه وفشل #رؤية_2030 و.. pic.twitter.com/Rhvk0qEMb3 — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) March 29, 2020

وفي أول ظهور له بعد قرار النظام السعودي إقالته من إمامة مسجد “قباء” بالمدينة المنورة بسبب تغريدة طالب فيها بإطلاق سراح السجناء ـ اعتذر عنها وحذفها لاحقا ـ كتب الشيخ صالح المغامسي ـ الذي اشتهر بنفاقه الدائم للنظام ـ تغريدة جديدة على حسابه بتويتر.

وفي تصرف غريب وعلى غير المتوقع لم يتطرق “المغامسي” في تغريدته الجديدة بأي شكل من الأشكال لقرار إقالته، رغم حذفه وظيفته السابقة “إمام وخطيب مسجد قباء” من النبذة التعريفية على حسابه.

وفي أمر بعيد تماما كتب صالح المغامسي مشيدا بتصدي الدفاع الجوي لصواريخ الحوثي ما نصه:”( بكل إجلال وإكبار لما يقومون به ، نقول لرجال الدفاع الجوي السعودي:سدد الله رميكم ، وكبتَ اللهُ كيد أعدائكم.”

وتابع في وصلة تطبيل جديدة للنظام الذي غدر به:”في هذه الأيام تتجلى عطاءات رجال الجيش والأمن والصحة أكثر وأكثر مع القيادة المباركة والشعب الوفيّ لنعيش جميعا في ظل أمنِ وارف وحياة طيبة بفضل الله وكرمه.”

واثارت تغريدة الداعية السعودي جدلا واسعا بين متابعيه الذين استنكروا تجاهله الغريب لقرار إقالته.