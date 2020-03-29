سلطنة عُمان تسجل ثاني ارتفاع مفاجئ لـ”أعداد” المصابين بـ”كورونا” وهذه هي التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأحد، عن تسجيل (15) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لمواطنين عُمانيين.

وأوضحت الصحة في بيانٍ لها أن (5) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) مرتبطة بالسفر، فيما تخضع حالتين للتقصي الوبائي.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (١٥) خمس عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ خمس (٥) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وثمان (٨) مرتبطة بالسفر وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.#عمان_تواجه_كورونا #كوفيد_19 #خليك_بالبيت pic.twitter.com/w8Bv3gIJLG — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 29, 2020

وتعتبر هذه الحصيلة، ثاني أعلى حصيلة جماعية سجلتها سلطنة عمان لمصابين بالفيروس منذ ظهوره في السلطنة، حيث أنها سجلت الجمعة الماضية إصابة (22) مواطناً بالفيروس.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلةٍ ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات

وحسب وزارة الصحة، فإن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في سلطنة عمان بلغ 167 .

وفي وقت سابق، حذر الصحفي العُماني المعروف مختار الهنائي، من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في السلطنة بسبب الاختلاط مع مرضى سابقين، ما يؤكد أن العزل المنزلي يثبت يومًا بعد يوم بأنه غير ناجح مطالبا السلطات بسرعة التحرك ووضح حد لهذا الأمر.

وقال “الهنائي” في تغريدة له بتويتر:”30 حالة خلال 4 أيام بسبب الاختلاط مع مرضى سابقين، يبدو أن العزل المنزلي يثبت يومًا بعد يوم بأنه غير ناجح”

وتابع موضحا: ”وضعنا ثقة كبيرة بالوعي المجتمعي، ونخشى بأن هذا الوعي مجرد ظاهرة صوتية لا يوجد لها أثر في الواقع.”

وشدد الصحفي العماني في نهاية تغريدته على أن الحكومات لا تعمل وحدها دون التفاف من المواطنين جميعهم وإحساسهم بالمسؤولية.”