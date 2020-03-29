ردا للجميل.. “شاهد” رجل أعمال عراقي يتبرع بـ30 ألف دولار للأردن وما كتبه على الشيك يثير تفاعلا كبيرا

تناقلت وكالات أنباء أردنية اليوم، الأحد، صورة لشيك بمبلغ ثلاثين ألف دولار تبرّع به أحد رجال الأعمال العراقيين لوزارة الصحة الأردنية لمحاربة وباء كورونا المستجد.

ووفقا لوسائل إعلام أردنية فقد تبرّع رجل الأعمال العراقي أحمد الجبوري بمبلغ ثلاثين ألف دولار لوزارة الصحة الأردنية، وتم تسليم الشيك للحكومة الأردنية.

“الجبوري” وفي لفتة حازت إعجاب العديد من النشطاء قام بالكتابة على الشيك الذي تبرّع به عبارة “تستاهل الأردن” في تعبير منه عن التضامن مع المملكة الأردنية في ظل أزمة كورونا وحظر التجوّل المفروض في البلاد للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

تبرع رجل الأعمال العراقي احمد الجبوري بالتبرع بمبلغ ثلاثين الف دولار لوزارة الصحة.

وتم تسليم الشيك للحكومة والذي كتب عليه الجبوري عبارة تتساهل الأردن. pic.twitter.com/tse5M6kATC — الأردنية نت (@alurdunyya) March 29, 2020

وبحسب موقع “خبّرني” الأردني فقد كتب الجبوري رسالة بعد التبرّع قال فيها: “أتقدم بادئ ذي بدئ باسمي وباسم من احتضنتهم المملكة الأردنية الهاشمية في الأوقات العصيبة من أبناء بلدي، بوافر الشكر لما قامت به المملكة وما زالت من مواقف إنسانية وأخوية لم يكن يدفعها للإقدام عليها غير أبوّتها وسخائها وشعورها بالمسؤولية، لترسم بذلك خارطة تمثل أخوة شعبين عزيزين تضرب جذورها في عمق التاريخ ولا تقف عند أحد”.

وأضاف: “إن ما يمر به شعب جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وما تمر به بالتزامن مع ذلك دول العالم من وباء ألمّ بأكثر الأنظمة الصحية تطوراً، هو محنة إنسانية كفيلة بانهيار معادن الأخوة الصادقة، والعلاقات المثبتة، وهي فرصة لأن يظهر الأخ ما يضمر لأخيه وما يبطنه من مشاعر، لا تكدّر صفوها عقبات الحياة ولا ملماتها”.

وتابع: “وهي أيضاً مناسبة للتذكير بالتضامن الكبير بين الشعبين العزيزين العراقي والأردني وترجمة هذا التضامن أفعالاً وسلوكاً يضافان لرصيد الأخوة ويبقيان علامة فارقة في أذهان الأجيال القادمة لتدور بدورها في ذات الفلك وتزيد من وشائح العلاقة على خطى الآباء والأجداد.

وأضاف: “أعرب هنا عن حزني وصدق مشاعري تجاه العوائل التي أصيب أفرادها بفيروس كورونا المستجد وأسأل الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أود الإفصاح عن مساهمتي للوقوف مع أخوتي هنا بوجه هذه المحنه، بمبلغ قدره ثلاثون ألف دولار أمريكي تعبيراً عن صدق المشاعر عسى أن يساعد ذلك بتخفيف وطأة الجائحة على إخوتنا من أبناء المملكة، ويمكنهم من تجاوزها بيُمن وبركة وأمام كل هذا لا يسعني إلا أن أعزز الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية على رعايته الأبوية لأبناء جمهورية العراق في بلدهم الثاني وكرم تعامله متمنياً أن يمن الله عليه بدوام الصحة والعافية”.

وكانت المملكة الأردنية قد سجّلت 243 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اللحظة بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية، فيما تم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس أمس السبت لسيدة في العقد التاسع من العمر.