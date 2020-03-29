“خليكي بتكبير الصدر والمؤخرة” .. نشمي أردني يصفع المذيعة ناديا الزعبي بعد إساءتها لغزة

وجّه “نشمي” أردني رداً قوياً للمذيعة الأردنية بقناة “عمان” ناديا الزعبي بعد إساءتها للفلسطينيين في قطاع غزة، وزعمها ان الجهات المختصة في القطاع تعامل المحجورين على معبر رفح الحدودي بسبب “كورونا” بطريقةٍ غير إنسانية وأنهم هددوا بإضرابٍ عن الطعام . وفق ادعائها

وقال الشاب في مقطع فيديو متداول، إن القطاع الذي زاودت عليه “الزعبي”، يدفع ثمن المقاومة منذ 14 عاماً، ومُحاصر من دول عربية قبل الاحتلال الإسرائيلي .

واستهجن استخدام المذيعة الأردنية مصطلح “مزروبين”–استعارة من لفظ زريبة اي مكان تربية الحيوانات- حينما قالت إن 400 شخص “مزروبين” في 3 مدارس كمواقع للحجر الصحي حتى يثبت عدم إصابتهم بالفيروس . على حدّ قولها

وطالبها بمصدر تلك المعلومة التي زعمتها. وقال: “أنتِ اضعف وأجبن من أن تدافعي عن قطاع غزة، لأن المؤسسسة الإعلامية التي تعملين بها ستقوم بفصلك”.

وتابع: “قبل ما تحكي عن قطاع غزة .. اعرفي شو تحكي .. أو خليكي بالبوديكير والمونيكير وعمليات تكبير الصدر والمؤخرة” .

وكانت الزعبي أثارت غضب الأردنيين والفلسطنيين على السواء، حينما قارنت الوضع الذي زعمته للمحجورين في غزة، بالحجر في الفنادق بالأردن، داعية الأردنيين الى النظر لأؤلئك الذين قُضي على معظم حواسهم بسبب معاملتهم غير الإنسانية .