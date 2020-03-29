“ايمان الخطيب” .. سيدة أردنية تُشعل ضجة بفيديو “فضحت” فيه ما فعله بها شقيقها ووالدتها

نشرت سيدة أردنية مطلقة تبلغ من العمر (36 عاماً)، وتُدعى ايمان الخطيب فيديو تستغيث فيه مُطالبةً بإنقاذها من “التعنيف والإرهاب” الذي تتعرض له من والدتها وشقيقها.

وقالت إنها منذ اليوم الأول للحجر المنزلي في الأردن، وهي تتعرض للتعنيف والإبتزاز من ذويها كي تعطيهم أموالها.

وذكرت انها أصبحت تعاني أمراضاً نفسية بسبب تلك المعاملة، ما أثرّ على طبيعة عملها، مؤكدة أنها لم تُقصّر مع أهلها .

وقالت إنها تعرّضت لمحاولة قتل. وأشارت إلى أن اخوتها ووالدتها اتهموها بشرفها.

ولفتت إلى ان والدتها توجهت إلى “حماية الأسرة” وأخبرتهم أنها “بنت مش منيحة”.وفق قولها

الأمن العام يوضح

من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان ادارة حماية الاسرة استقبلت شكوى تلك السيدة التي رفضت تقديم شكوى قضائية وطلبت بمتابعة حالتها اجتماعيا فقط .

وتم عمل دراسة اجتماعية لها للوصول للحلول الممكنة، وجرى استدعاء والدتها والاستماع لها والعمل جارٍ لاستدعاء شقيقها لمتابعة الدراسة الاجتماعية حسب الاصول لاتخاذ الاجراءات اللازمة بعد انهاء الدراسة الاجتماعية بما يحقق المصلحة الفضلى لجميع الاطراف .وفق الناطق

واكد انه لم يطرح اي خيار للحبس على السيدة كما ادعت، وانما طرح عليها لتوفير الحماية لها وضعها في دار الوفاق الاسري وهي دار ايواء وحماية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وليس نظارة كما ادعت في الفيديو المسجل ، حيث رفضت ذلك وتم تأمينها بالإقامة في مكان آمن هي من اختارته وتم تأمين وصولها اليه برفقة رجال الامن العام.

“ايمان الخطيب” .. ترند بـ”تويتر”

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغرّدون عن تضامنهم مع حالة “ايمان الخطيب”، ودعوا الجهات المختصة في المملكة الى تامين الحماية لها، ومساعدتها في تخطي محنتها. -وفق رأيهم –

وتصدّر وسم باسم “إيمان الخطيب”، قائمة الترند في موقع “تويتر” بالمملكة.

قلوبكم جاحدة في الظلم ،كيف بتقدروا تسمعوا صوتها وكأنه روحها بتطلع معه وبيضللكم عين تحطوا مبررات واحتمالات للعائلة؟



علموا أولادكم يحترموا المرأة ، علموا بناتكم ما يبرروا العنف ولو ليوم ، أنا أسفة من كل قلبي لكل حد مر بتجربه بشعة كسرته ، عار علينا اذا لم يؤتى حقهن .#ايمان_الخطيب pic.twitter.com/j1HSL9uPOJ — مَجدليّة ❤️ (@NadeenMadhoun) March 29, 2020

لما تصير قصة مثل قصة إيمان الخطيب وتقرأ "لا تسمع من طرف واحد" و "أبصر شو عاملة" و"يمكن بتدور إتنشن" بتستدل على أنها حالة من آلاف الحالات بمجتمعنا القذر والقاسي واللئيم ..



لعنة الله على أصحاب هذا التفكير الغبي اللاإنساني وكل من سلك درب {خالِف تُعرف} بعد ما شاف الكل متعاطِف معها. — خالد عدنان (@Khaled8Adnan) March 29, 2020

– إيمان الخطيب سيدة أردنية مطلقة عايشة مع أهلها (أخوها وامها) وطبعاً كعادة كل بيت في الشرق الأوسط في نظرة قبيحة لكل امرأة قررت الطلاق. إيمان تعرضت لكل أنواع (الإهانة والتعنيف) ده غير انها مخدتش حقها في الميراث. وأهلها بيجبروها على الشغل وهي دلوقتي في موقف بين الحياة والموت .



👇 pic.twitter.com/6nVWnbrLR7 — Ahmed Arfat (@freedomandlllo) March 29, 2020

دموع ايمان الخطيب وقهرها عهالصبح قشعرولي بدني.. الآلاف زي ايمان والآلاف ساكتين.. إذا ما صار تدّخل سريع وحل جذري لكل القصص إللي زي هالقصة راح يكون في عنّا اسراء غريب ثانية وثالثة وألف. — Lynn Al-Damrawi (@DamraLeen) March 29, 2020

متى تنتهي جرائم العنف المنزلي ؟

متى ينتهي إبتزاز الأهل لبناتهم لمجرد انهم بنات؟

هل يعقل بنت عمرها ٣٦ سنة وعندها ولد يصير لها اللي صار ؟؟ المجتمعات العربية لعنة على كل أنثى عربية !

#ايمان_الخطيب pic.twitter.com/VHlgw1A418 — Aisha Hatan⚜️ (@__JUN9) March 29, 2020