“ايمان الخطيب” .. سيدة أردنية تُشعل ضجة بفيديو “فضحت” فيه ما فعله بها شقيقها ووالدتها

نشرت سيدة أردنية مطلقة تبلغ من العمر (36 عاماً)، وتُدعى ايمان الخطيب فيديو تستغيث فيه مُطالبةً بإنقاذها من “التعنيف والإرهاب” الذي تتعرض له من والدتها وشقيقها.
وقالت إنها منذ اليوم الأول للحجر المنزلي في الأردن، وهي تتعرض للتعنيف والإبتزاز من ذويها كي تعطيهم أموالها.
وذكرت انها أصبحت تعاني أمراضاً نفسية بسبب تلك المعاملة، ما أثرّ على طبيعة عملها، مؤكدة أنها لم تُقصّر مع أهلها .
وقالت إنها تعرّضت لمحاولة قتل. وأشارت إلى أن اخوتها ووالدتها اتهموها بشرفها.
ولفتت إلى ان والدتها توجهت إلى “حماية الأسرة” وأخبرتهم أنها “بنت مش منيحة”.وفق قولها
الأمن العام يوضح
من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان ادارة حماية الاسرة استقبلت شكوى تلك السيدة التي رفضت تقديم شكوى قضائية وطلبت بمتابعة حالتها اجتماعيا فقط .
وتم عمل دراسة اجتماعية لها للوصول للحلول الممكنة، وجرى استدعاء والدتها والاستماع لها والعمل جارٍ لاستدعاء شقيقها لمتابعة الدراسة الاجتماعية حسب الاصول لاتخاذ الاجراءات اللازمة بعد انهاء الدراسة الاجتماعية بما يحقق المصلحة الفضلى لجميع الاطراف .وفق الناطق
واكد انه لم يطرح اي خيار للحبس على السيدة كما ادعت، وانما طرح عليها لتوفير الحماية لها وضعها في دار الوفاق الاسري وهي دار ايواء وحماية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وليس نظارة كما ادعت في الفيديو المسجل ، حيث رفضت ذلك وتم تأمينها بالإقامة في مكان آمن هي من اختارته وتم تأمين وصولها اليه برفقة رجال الامن العام.
“ايمان الخطيب” .. ترند بـ”تويتر”
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغرّدون عن تضامنهم مع حالة “ايمان الخطيب”، ودعوا الجهات المختصة في المملكة الى تامين الحماية لها، ومساعدتها في تخطي محنتها. -وفق رأيهم –
وتصدّر وسم باسم “إيمان الخطيب”، قائمة الترند في موقع “تويتر” بالمملكة.