العذبة يُحرج قرقاش بعد اتصال شيطان العرب بـ”سفاح سوريا”.. فماذا وجد ابن زايد في وصية والده؟!

أحرج الإعلامي القطري عبد الله العذبة، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، وذلك بعد تبرير الأخير للاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

وكان قرقاش برر اتصال ابن زايد بالسفاح بشار الأسد، في تغريدة أثارت جدلاً واسعاً حسبما رصدت “وطن”، قائلاً :” الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه”.!

وأضاف قرقاش: “البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة”.

الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه، البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 27, 2020

وسريعاً تصدى العذبة للببغاء أنور قرقاش، قائلاً له ..:”ليت هذا يشمل من تقتلونهم في #اليمن، و #ليبيا، ولا أريد أن أتحدث طويلاً عن منعكم الغذاء والدواء من الوصول إلى #قطر للإضرار بالأطفال وكبار السن، فالدوحة حققت المركز الأول الأمن الغذائي خليجيا لله الشكر”.

وأضاف العذبة: “بالمناسبة، هل قال #مبز أنه وجد بوصية زايد شيء يتعلق بالاتصال ببشار الأسد ونجدته؟”.

ليت هذا يشمل من تقتلونهم في #اليمن، و #ليبيا، ولا أريد أن أتحدث طويلا عن منعكم الغذاء والدواء من الوصول إلى #قطر للإضرار بالأطفال وكبار السن، فالدوحة حققت المركز الأول الأمن الغذائي خليجيا لله الشكر.

بالمناسبة، هل قال #مبز أنه وجد بوصية زايد شيء يتعلق بالاتصال ببشار الأسد ونجدته؟ https://t.co/NkEAXXV49V — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) March 28, 2020

وفي وقت سابق أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً، الجمعة الماضية، بالرئيس السوري بشار الأسد، هو الأول منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن “حديثاً هاتفياً جرى بين الرئيس الأسد وولي عهد أبو ظبي بحثا خلاله تداعيات تفشي فيروس كورونا”.

وعلّق بن زايد على الأمر عبر صفحته في تويتر قائلاً “لقد ناقشت مع الرئيس السوري تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم الإمارات ومساعدتها الشعب السوري”.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018، بعد سبعة أعوام من القطيعة الدبلوماسية.

وسابقاً كشفت مصادر تابعة لنظام بشار الأسد عن السبب الحقيقي وراء المساعي الإماراتية واتصال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، برئيس النظام السوري بشار الأسد.

الإعلامي ومدير شبكات “الجزيرة” السابق ياسر أبوهلالة ذكر في تغريدة له بتويتر، أن مصادر نظام الأسد كشفت أن اتصال ابن زايد بالأسد جاء لفتح جبهة مع تركيا مقابل 3 مليارات دولار، تدفع تحت ستار مساعدات إنسانية.

وتابع موضحا:”الروس طلبوا من بشار التروي حرصًا على التفاهمات مع الأتراك، الحرب على تركيا وليس على كورونا وكله بدماء السوريين، من لم يمت بالكورونا مات بالحرب”.