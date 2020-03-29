جويل مردينيان
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“شاهد” إعلامية لبنانية لم تتمالك نفسها وقضت حاجتها في الشارع وما حدث صادم!

كتب وطن
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كشفت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، عن موقف محرج جدا تعرضت له اضطرها لقضاء حاجتها في الشارع والتبول على نفسها وكان المذيع برفقتها وعائلتها.

وردا على سؤال أحد المتابعين خلال بث مباشر على صفحتها بـ”انستجرام”عن أكثر موقف محرج تعرضت له، قالت “مردينيان” وقد دخلت في نوبة ضحك وهي تحكي موقفًا محرجًا تعرضت له قبل سابق عندما تعرفت على الإعلامي ‏وائل منصور وخرجت بصحبته هي ووالدتها ومدير أعمالها وزوجته.

وذهبوا جميعًا إلى أحد المقاهي التي احتست فيها جويل 4 ‏أكواب كبيرة الحجم من الكاكاو المثلج، مما جعلها في حاجة ماسة لدخول المرحاض غير أنها قررت التماسك حتى تعود إلى المنزل ‏لاستحيائها من الدخول أمام الناس.‏

وتواصل الإعلامية اللبنانية السرد بأن المجموعة التي ترافقها قررت الذهاب إلى أحد المناطق اللبنانية لتناول “السحلب” في مكان مزدحم بالناس والجو بارد، وبدأت ‏والدتها في إلقاء النكات وهي ترجوها أن تتوقف لأنها ستفقد أعصابها وتبول على نفسها، إلا أن والدتها لم تصدق إلا بعد أن حدث ‏الأمر وشعرت جويل بعدها بالإحراج وأرادت أن تبكي ولكنها لم تستطع إيقاف الضحك.‏

وأضافت جويل أنها تعقمت واضطرت للالتفاف بأكياس بلاستيكية حتى تتمكن من ركوب السيارة والعودة لمنزلها.

واشارت إلى أن هذا ‏الموقف ظل يؤلمها ويشعرها بالحرج لمدة طويلة غير أنها تقبلته الآن ولا تشعر بمشكلة من أن تحكيه. ‏

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