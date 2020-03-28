من طرائف الحجر الصحي في الأردن.. “شاهد” وصلة دبكة حامية ورقص على “وحدة ونص” في البحر الميت

تداولت صفحات ونشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قيام مجموعة من المواطنين الأردنيين بالرقص والاحتفال داخل الحجر الصحي في منطقة البحر الميت غربي المملكة الأردنية، بحسب ما كتب المتداولون للمقطع.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” تجاوز المحتفلين لأوامر الحجر الصحي المتمثلة بعدم الاحتكاك أو الاقتراب من بعضهم، وقيامهم بالرقص و الدبكة، في تجاوز لأساسيات الحجر الصحي، القاضي بالعزل لمسافة آمنة، وعدم الاقتراب والملامسة، لمنع انتقال العدوى بالفيروس.

وفي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، قال أحد المغردين: “هذول موظفين مش معزولين لأن الحجر يسمح بالتنقل الخفيف بنفس الطابق إذا كان الشخص ما عندو أعراض الفيروس”. وتابع: “اللي بدبكوا موظفين مش محجورين”.

هذول موظفين مش معزولين لان الحجر يسمح التنقل الخفيف بنفس الطابق اذا كان الشخص ما عندو اعراض الفايروس ، الي بدبكو موظفين مش محجورين — Alaa Hasan (@alaahsan) March 27, 2020

فيما قال آخر: “عدم جديّة واستهتار من قبل المواطنين، أحسهم لا يعرفون خطورة الموضوع”. وتابع: “ويأتيك البعض يقولك عادي، بدهم يفرحوا يعني كأنه الكرة الأرضية كلها مش مسكرة وملايين الناس ملتزمين، فقط إحنا اللي على راسنا ريشة”.

عدم جدية واستهتار من قبل المواطنين , احسهم لا يعرفون خطورة الموضوع , وياتيك البعض يقولك عادي بدهم يفرحوا يعني كأنوا الكره الارضيه كلها مش مسكره وملايين الناس ملتزمين , فقط احنا اللي على راسنا ريشه — Optimal (@city_m8) March 27, 2020

يُشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت أمس الجمعة عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، فيما تم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس في غضون ال24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 213 حالة إصابة بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية.

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وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي عن حظر للتجول في المملكة منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد، فيما قرر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أول أمس الخميس العمل بقرار الدفاع 3 القاضي بتشديد العقوبات لمن يخالفون الحجر المنزلي وحظر التجول.

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