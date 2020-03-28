ميركل “عندها دم” أكثر من عيال زايد.. ألمانيا ترفض طلباً لتوريد أجهزة تنفس صناعي لإسرائيل والامارات تستعد!

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رفضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تزويد تل أبيب بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه الإمارات، بطلب من جهاز الموساد الإسرائيلي مئة ألف جهاز تنفس صناعي لإسرائيل، وذلك دعماً من ولي العهد محمد بن زايد لدولة الاحتلال.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الطلب جاء مؤخراً خلال اتصال هاتفي بين ميركل ونتنياهو، من دون أن تحدد تاريخ المحادثة.

وفي وقت سابق، نشر مكتب بنيامين نتنياهو بياناً أوضح فيه أن الأخير هاتف المستشارة الألمانية، حيث بحثا سبل التعاون في مواجهة أزمة تفشي الفيروس.

وحسب الصحيفة العبرية، رفضت ميركل طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدة له أن ألمانيا تعاني هي الأخرى نقصا في أجهزة التنفس، لاسيما وأنها “أعارت” فرنسا مؤخرا المئات منها، فيما قال مكتب نتنياهو للصحيفة: “لا نتطرق لتفاصيل المكالمات بين الزعماء”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله، إنه “ليست هناك إمكانية على ما يبدو لإحضار أي شيء من أوروبا، حيث يجد الأوروبيون صعوبة في مساعدة أنفسهم”.

وفي وقت سابق، فجر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مفاجأة عن حصول جهاز الموساد الإسرائيلي على 100 ألف جهاز للكشف عن فيروس كورونا من الإمارات .

ونقل الموقع عن محلل الشؤون الأمنية الإسرائيليّ “يوسي ميلمان” ترجيحه أن يكون الموساد حصل على وحدات الاختبار من الإمارات.

واستبعد أن تكون قدمت من دول صديقة أخرى كمصر والأردن، في وقت يحتاج فيه شعباهما بشدة لمثل تلك الوحدات.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية أن المعدات والوحدات الطبية التي أحضرها الموساد لإجراء فحص كورونا معدات غير مناسبة، وليست هي المطلوبة.

ويتزايد الطلب العالمي على أجهزة التنفس الصناعي في ظل تفشي وباء كورونا الذي يهاجم الرئتين، حيث قفز سعر الجهاز الواحد 10 أضعاف، وتقدمت إسرائيل بطلبات عديدة للحصول على أجهزة التنفس من دول مختلفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.