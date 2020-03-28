من عجائب زمن كورونا.. مواصفات خاصة لدفن أول حالة وفاة بالفيروس بالأردن وطبيبة جريئة تجري عملية قيصرية لمصابة

أعلنت الأردن، فجر اليوم السبت، عن أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو لسيدة تبلغ من العمر 83 عاماً، والتي أصيبت بالعدوى جراء مخالطتها ممرضة مصابة بالفيروس.

وحسب الجهات الرسمية، فإنه سيتم دفن السيدة بإشراف مباشر من الحاكم الإداري والطب الشرعي وضمن مواصفات خاصة للقبر المحاط بجدران اسمنتية من كل الجهات، مع إجراءات سلامة صحية حذرة للغاية حرصاً على الدافنين وعلى تربة وهواء المقبرة في عمان العاصمة.

وإلى جانب أول حالة وفاة بفيروس كورونا أعلنت المملكة عن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا، حيث أصبح العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالأردن 235 فيما تماثلت 17 حالة للشفاء.

وفي السياق، سجلت الأردن أول حالة ولادة في العالم لمصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث وضعت امرأة أردنية مصابة بالفيروس مولودها في مستشفى الملك المؤسس شمالي البلاد .

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن طبيبة جريئة قررت إجراء عملية قيصرية حفاظاً على حياة الأم والمولود، حيث أجرى الملك عبد الله والملكة رانيا اتصالاً هاتفياً بالمرأة والطبيبة لتحيتهما.

وحسب الإعلام الأردني، فقد وجه الملك عبد الله الثاني تحية لأهالي إربد، وذلك بعد غضبهم من قرار العزل العسكري للمدينة، بعد ظهور البيانات الاستقصائية التي تؤكد أن عرساً محلياً كان السبب الرئيسي في تحويل مدينة اربد إلى “بؤرة للفيروس”.

وفي السياق، أعلنت الحكومة الأردنية أن البيع المباشر في الساعات المسموح بها من البقالات الصغيرة سيتواصل السبت وستفتح محلات الدجاج واللحوم بعد ظهور قدر من الانضباط في الشارع ضمن سياسات التباعد في الطابور.