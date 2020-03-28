مغرد قطري يكشف تفاصيل “تلون” الصحفي التونسي محمد الهاشمي وكيف رفض كبار المسؤولين في قطر لقائه
كشف مغرد قطري، تفاصيل “تلون” الصحفي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، وتغيير مواقفه السابقة ضد السعودية والإمارات، حيث كان يعرف عن الهاشمي انتقاده الشديد لحكام الرياض وأبو ظبي.
وقال المغرد “عبد العزيز حمد العطية”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الهاشمي طلب مقابلة كبار المسؤولين في قطر قبل فترة ولم يستجيب له فقام بسب قطر”.
وأضاف العطية مخاطباً الهاشمي “قطر ما قدروا عليها فوق 60 قناة وصحافة وغيرها وأنت وقناتك إلي من غرفة وصالة تريد تشوه صورة قطر أنت تعيش الوهم، قطر وأميرها وشعبها وكل محب لها تقف مع المظلومين في العالم مع الجزيرة”.
وفي اعتراف صريح من الهاشمي بما جرى، علق قائلاً :” “أولاً اعتذر عن طلب المقابلة، تصرفت بحسن نية وتجاهلت أن أهل الحظوة عند حكام قطر هم الصهاينة والإخوان وجماعة إيران، وأنا لست من هذه الفئات الثلاثة”.
وأضاف الهاشمي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أكرر اعتذاري، وأطمئنك زيادة أنه ليس لك ما تخشاه من قناة الغرفة وصالة، انس الموضوع ولا تشغل بالك أبداً”.
هذا وواصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجومهم على تلون الهاشمي، حيث تساءل أحدهم عن دور السعودية في دعم إسرائيل وتمويل حملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابية.
وقدم آخر نصيحة للإعلامي التونسي بأن يبقى بعيداً عن الخلافات السياسية في دول الخليج وأن ينئ بنفسه عن هذه السجالات.
وتساءل آخر عن مبادئ الدكتور الهاشمي في تغريدته.
يذكر أن الهاشمي يشن منذ فترة هجوماً حاداً على قطر فيما يمجد بالسعودية والإمارات، الأمر الذي يخالف المواقف السابقة للهاشمي الذي انبرى في انتقاد الرياض وأبو ظبي وكشف مؤامراتهم ضد الأمتين العربية والإسلامية