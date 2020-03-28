مغرد قطري يكشف تفاصيل “تلون” الصحفي التونسي محمد الهاشمي وكيف رفض كبار المسؤولين في قطر لقائه

كشف مغرد قطري، تفاصيل “تلون” الصحفي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، وتغيير مواقفه السابقة ضد السعودية والإمارات، حيث كان يعرف عن الهاشمي انتقاده الشديد لحكام الرياض وأبو ظبي.

وقال المغرد “عبد العزيز حمد العطية”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الهاشمي طلب مقابلة كبار المسؤولين في قطر قبل فترة ولم يستجيب له فقام بسب قطر”.

وأضاف العطية مخاطباً الهاشمي “قطر ما قدروا عليها فوق 60 قناة وصحافة وغيرها وأنت وقناتك إلي من غرفة وصالة تريد تشوه صورة قطر أنت تعيش الوهم، قطر وأميرها وشعبها وكل محب لها تقف مع المظلومين في العالم مع الجزيرة”.

الهاشمي طلب مقابله مقابله كبار المسؤولين في قطر قبل فتره ولم يستجيب له فقام بسب قطر عيب يالهاشمي

قطر ما قدروا عليها فوق 60. قناة وصحافة وغيرها وانته وقناتك الي من غرفه وصاله تريد تشوه صورة قطر أنته تعيش الوهم قطر واميرها وشعبها وكل محب لها تقف مع المظلومين في العالم مع الجزيرة — عبدالعزيز حمد العطيه (@AbdulazizAlatt1) March 24, 2020

وفي اعتراف صريح من الهاشمي بما جرى، علق قائلاً :” “أولاً اعتذر عن طلب المقابلة، تصرفت بحسن نية وتجاهلت أن أهل الحظوة عند حكام قطر هم الصهاينة والإخوان وجماعة إيران، وأنا لست من هذه الفئات الثلاثة”.

وأضاف الهاشمي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أكرر اعتذاري، وأطمئنك زيادة أنه ليس لك ما تخشاه من قناة الغرفة وصالة، انس الموضوع ولا تشغل بالك أبداً”.

أولا اعتذر عن طلب المقابلة.



تصرفتُ بحسن نية وتجاهلت أن أهل الحظوة عند حكام #قطر هم: 1. الصهاينة. 2. الإخوان. 3. وجماعة ايران.

وأنا لست من هذه الفئات الثلاثة.

أكرر اعتذاري،



وأطمئنك زيادة أنه ليس لك ما تخشاه من قناة الغرفة وصالة. انس الموضوع ولا تشغل بالك أبدا.@AbdulazizAlatt1 https://t.co/Ilrxsdskvg — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) March 27, 2020

هذا وواصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجومهم على تلون الهاشمي، حيث تساءل أحدهم عن دور السعودية في دعم إسرائيل وتمويل حملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابية.

دكتور الهاشمي

الم تسمع ترمب و هو يقول،لولا السعودية لكانت اسرائيل في ورطة

الم تسمع بتمويل السعودية لحمله نتانياهو؟

الم تسمع بالطائرات السعودية تقتل اليمنيين؟؟

الم تسمع بالطائرات الاماراتيه تقتل اليمنيين؟

الم تسمع الملك عبدالله و هو يبارك قتل المصريين؟؟؟ — Mobashir (@Mobashi13939043) March 28, 2020

وقدم آخر نصيحة للإعلامي التونسي بأن يبقى بعيداً عن الخلافات السياسية في دول الخليج وأن ينئ بنفسه عن هذه السجالات.

نصيحةيا محمد بك من اخ محب ان النفس لأمارة بالسوءخليك دوغري لا تخشى فى الحق لومة لائم فما وقع منك هز مصداقيتك فكيف بالأمس تهجو ابناء سعود واليوم تمدحهم،أليس هم من قتلوا الخاشقجى ومثلوا بجثته،وهم من ادخلوا الفسق والفجور الى بلاد الحرمين،وساعدوا الانقلاب فى مصر ودمروا اليمن — Eng.Kamal Moselhy (@kamalmeslhy) March 28, 2020

وتساءل آخر عن مبادئ الدكتور الهاشمي في تغريدته.

ماذا حدث فى هذا العالم

حتى انت يادكتور محمد

تخليت عن مبادئك 🤔 — Brinss 55555 (@atefzied3) March 28, 2020

يذكر أن الهاشمي يشن منذ فترة هجوماً حاداً على قطر فيما يمجد بالسعودية والإمارات، الأمر الذي يخالف المواقف السابقة للهاشمي الذي انبرى في انتقاد الرياض وأبو ظبي وكشف مؤامراتهم ضد الأمتين العربية والإسلامية