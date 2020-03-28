“شاهدت قصص ترفع الرأس” .. “شاهد” ماذا قال ولي العهد الأردني لشعبه في ظل أزمة فيروس كورونا

وجه ولي العهد الأردني، الحسين بن عبدالله الثاني، رسالة للشعب الاردني في ظل أزمة فيروس كورونا، عبر مقطع فيديو تداولته العديد من الوكالات والصفحات الاخبارية الاردنية.

وقال ولي العهد في رسالته التي رصدتها “وطن” “اليوم العالم يمر بظروف صعبة، الدول كلها باختبار، والدول العظمى بحالة تأهب، لكن الحمد لله نحن هنا بالأردن بلد محدود الموارد، ضربنا أروع الأمثلة للعالم، بحكمة سيدنا وقيادته بسرعة اتخاذ القرار ووضع سلامة الأردنيين فوق كل اعتبار”.

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وتابع ولي العهد الأردني في رسالته: “مثل كل مرة احنا يد واحدة، جيش وأجهزة أمنية و طواقم صحية ما بتنام، مؤسسات تعمل ليل نهار لخدمة الوطن، والقطاع الخاص أيضا”

وأضاف: “بامكانياتنا استخدمنا أفضل الفنادق للحجر الصحي، بوقت قياسي فعلنا التعليمات، لضمان مستقبل أجيالنا”.

وزاد: “كم أنا فخور أني أردني، لأنه في الأوقات الصعبة بتعرف الشجاع في الأزمة، والكريم وقت الحاجة”.

وتابع ولي العهد في رسالته: “الأسبوع الماضي شفت قصص بترفع الرأس، مجتمع بأكمله بتسابق على الخير، شفت اللي تبرع بماله الشخصي، شفت صاحب بيت أعفى مستأجر، شفت أطباء بعالجوا المحتاج ببيته، بتكافل اجتماعي ماله مثيل”.

واستمر: “يقولون الأردن بلد صغير، ولكن انا اقول الأردن كبير كبير بأهله، وشكرا للجميع لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وفي وقت الأزمات مطلوب منا نكون واعيين لأنه ما في ظروف مثالية مئة بالمائة والجميع يراهن على صبرنا والتزامنا كشعب ومؤسسات”.

وختم: “اليوم لدينا فرصة، فرصة لنكون من أول الدول اللي تتخطى الأزمة بسلام، عشان هيك بدنا نتحمل، ليس فقط لأجلنا ولكن لأجل أهالينا وصحتهم، وبدنا نصبر لأجل اللي بيحاربوا هذه المعركة ونحن في بيوتنا.الله يحمي البلد ويشفي المصابين، ومثل ما قال سيدنا: “ارفع راسك أنت أردني””.

واستقبل المغردون رسالة ولية العهد باستحسان كبير، حيث قال أحدهم: “سبحان الله طريقة القاء الخطابات والحديث كوالده تماماً، حتى التعابير كأبيه تماما، فعلا هذا الشبل من ذاك الأسد”.

سبحان الخالق👌🏻♥️ ، طريقة إلقاء الخطابات والحديث كوالدهِ تماماً ، حتى التعابير كأبيه تماماً سبحان المبدع.. فعلاً هذا الشبل من ذاك الأسد👌🏻♥️🇯🇴😍 — , Ala’a✨ (@OmNshmii) March 28, 2020

وقال آخر: “كل الحب سموك، والأردن قوي تحت الراية الهاشمية بعد الله عز وجل”.

كل الحب سموك . و الاردن قوي تحت الراية الهاشمية بعد الله عزوجل — Eyad Irshaid (@EyadIrshaid) March 28, 2020

يُشار إلى أن السلطات الأردنية أعلنت عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد أمس الجمعة وتم دفنها اليوم، فيما كانت السلطات الأردنية قد طبقت قانون الدفاع منذ مطلع الأسبوع الماضي، القاضي بالتزام المنازل وحظر التجول في البلاد، فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن بحسب وزارة الصحة الأردنية 213 حالة إصابة.

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