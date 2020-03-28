صحفي عُماني يدق ناقوس الخطر ويحذر من “كارثة” خاصة بكورونا إذا لم تتحرك السلطات بأسرع وقت
حذر الصحفي العُماني المعروف مختار الهنائي، من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في السلطنة بسبب الاختلاط مع مرضى سابقين، ما يؤكد أن العزل المنزلي يثبت يومًا بعد يوم بأنه غير ناجح مطالبا السلطات بسرعة التحرك ووضح حد لهذا الأمر.
وقال “الهنائي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”30 حالة خلال 4 أيام بسبب الاختلاط مع مرضى سابقين، يبدو أن العزل المنزلي يثبت يومًا بعد يوم بأنه غير ناجح”
وتابع موضحا:”وضعنا ثقة كبيرة بالوعي المجتمعي، ونخشى بأن هذا الوعي مجرد ظاهرة صوتية لا يوجد لها أثر في الواقع.”
وشدد الصحفي العماني في نهاية تغريدته على أن الحكومات لا تعمل وحدها دون التفاف من المواطنين جميعهم وإحساسهم بالمسؤولية.”
نفس الأمر أشار إليه الكاتب العماني عبدالله العليان عبر “فيسبوك” وقال في تدوينة له:”الأمر يستدعي وقف الحجر المنزلي في منازل أصحابها في الإصابة البسيطة، إلى حجر صحي مع الرقابة من الخروج تماما، بعد تزايد حالات الإصابة بـ #كورونا_الجديد”
وقال أحد النشطاء معلقا:”المفترض من البداية عدم وضع المصابين في العزل المنزلي. العزل المنزلي مناسب للوقاية او للمشتبه فيهم ولم تظهر عليهم الأعراض.”
بينما اعتبر آخر أن الحجر من قبل الحكومة أمر صعب وخطير قائلا:”اكثر من ١٠,٠٠٠ المحجور عليهم. إذا افترضنا تخليهم بفندق يحتاجوا رعايه و اخلاقيا لا يجوز لان ربما كثير منهم ما مصاب و حجرهم مع مصابين راح ينقل العدوى. مثل ماحدث بقطر. ٣ مصابين نقلوا العدوى إلى ٣٠٠ شخص بفندق. و اذا بتخلي عليهم مراقبه كم حارس بيحتاجلك”
من جانبها أعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان اليوم عن تسجيل (21) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لمواطنين ، (8) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وثمان (8) مرتبطة بالسفر وتخضع (5)حالات للتقصي الوبائي.
وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 152، منهم 23 حالة تماثلت للشفاء.
كما أهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة.
كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينيةر والتجمعات الأسرية والاجتماعية.