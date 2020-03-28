صحفي عُماني يدق ناقوس الخطر ويحذر من “كارثة” خاصة بكورونا إذا لم تتحرك السلطات بأسرع وقت

حذر الصحفي العُماني المعروف مختار الهنائي، من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في السلطنة بسبب الاختلاط مع مرضى سابقين، ما يؤكد أن العزل المنزلي يثبت يومًا بعد يوم بأنه غير ناجح مطالبا السلطات بسرعة التحرك ووضح حد لهذا الأمر.

وقال “الهنائي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”30 حالة خلال 4 أيام بسبب الاختلاط مع مرضى سابقين، يبدو أن العزل المنزلي يثبت يومًا بعد يوم بأنه غير ناجح”

30 حالة خلال 4 أيام بسبب الاختلاط مع مرضى سابقين، يبدو أن العزل المنزلي يثبت يومًا بعد يوم بأنه غير ناجح، وضعنا ثقة كبيرة بالوعي المجتمعي.. ونخشى بأن هذا الوعي مجرد ظاهرة صوتية لا يوجد لها أثر في الواقع.. الحكومات لا تعمل وحدها دون التفاف من المواطنين جميعهم وإحساسهم بالمسؤولية. — المختار الهنائي (@MuktarOman) March 28, 2020

وتابع موضحا:”وضعنا ثقة كبيرة بالوعي المجتمعي، ونخشى بأن هذا الوعي مجرد ظاهرة صوتية لا يوجد لها أثر في الواقع.”

وشدد الصحفي العماني في نهاية تغريدته على أن الحكومات لا تعمل وحدها دون التفاف من المواطنين جميعهم وإحساسهم بالمسؤولية.”

نفس الأمر أشار إليه الكاتب العماني عبدالله العليان عبر “فيسبوك” وقال في تدوينة له:”الأمر يستدعي وقف الحجر المنزلي في منازل أصحابها في الإصابة البسيطة، إلى حجر صحي مع الرقابة من الخروج تماما، بعد تزايد حالات الإصابة بـ #كورونا_الجديد”

الكاتب عبدالله العليان عبر "فيسبوك":



الأمر يستدعي وقف #الحجر_المنزلي في منازل أصحابها في الإصابة البسيطة، إلى حجر صحي مع الرقابة من الخروج تماما، بعد تزايد حالات الإصابة بـ #كورونا_الجديد .#عُمان #عمان_تواجه_كرونا #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/75GqOC1nWF — بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) March 28, 2020

وقال أحد النشطاء معلقا:”المفترض من البداية عدم وضع المصابين في العزل المنزلي. العزل المنزلي مناسب للوقاية او للمشتبه فيهم ولم تظهر عليهم الأعراض.”

المفترض من البداية عدم وضع المصابين في العزل المنزلي. العزل المنزلي مناسب للوقاية او للمشتبه فيهم ولم تظهر عليهم الأعراض. — احمد محمد الذهب (@arabianvision21) March 28, 2020

بينما اعتبر آخر أن الحجر من قبل الحكومة أمر صعب وخطير قائلا:”اكثر من ١٠,٠٠٠ المحجور عليهم. إذا افترضنا تخليهم بفندق يحتاجوا رعايه و اخلاقيا لا يجوز لان ربما كثير منهم ما مصاب و حجرهم مع مصابين راح ينقل العدوى. مثل ماحدث بقطر. ٣ مصابين نقلوا العدوى إلى ٣٠٠ شخص بفندق. و اذا بتخلي عليهم مراقبه كم حارس بيحتاجلك”

اكثر من ١٠,٠٠٠ المحجور عليهم. إذا افترضنا تخليهم بفندق يحتاجوا رعايه و اخلاقيا لا يجوز لان ربما كثير منهم ما مصاب و حجرهم مع مصابين راح ينقل العدوى. مثل ماحدث بقطر. ٣ مصابين نقلوا العدوى إلى ٣٠٠ شخص بفندق. و اذا بتخلي عليهم مراقبه كم حارس بيحتاجلك — khalid al-hadi (@khalidalhadi1) March 28, 2020

من جانبها أعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان اليوم عن تسجيل (21) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لمواطنين ، (8) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وثمان (8) مرتبطة بالسفر وتخضع (5)حالات للتقصي الوبائي.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (٢١) إحدى وعشرين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد ١٩لمواطنين. ثمان (٨) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وثمان (٨) مرتبطة بالسفر وتخضع خمس (٥)حالات للتقصي الوبائي.#عمان_تواجه_كرونا #كوفيد_19 #خليك_في_البيت pic.twitter.com/9fG9uwI9el — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 28, 2020

وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 152، منهم 23 حالة تماثلت للشفاء.

كما أهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينيةر والتجمعات الأسرية والاجتماعية.