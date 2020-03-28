“فواكه وخضروات على الأرصفة”.. “شاهد” شهامة النشامى لمؤازرة فقراء الأردن في ظل حظر التجول

ضجّت صفحات التواصل الاجتماعي في الأردن، بمقطع فيديو يبيّن قيام مجموعة من المتبرعين في الأردن بوضع أكياس من الأطعمة والخضروات على الارصفة في مدينة السلط الاردنية، كي يستفيد منها المحتاجين.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قيام فاعلي خير أردنيين بوضع أكياس خضروات وفواكه على الأرصفة بالطريق، ومن يحتاج يأخذ منها بدون أي احتكاك أو إحراج له.

أهالي السلط يضعوا الخضار والفواكه والخبز على الرصيف لكل محتاج… حمى الله الوطن pic.twitter.com/9kGB8PpNIN — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) March 28, 2020

و يأتي هذا النشاط الذي قام به مجموعة من فاعلي الخير في المملكة الأردنية في ظل حالة حظر التجوّل المفروضة في البلاد للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أدى لإقعاد الكثير من الناس في منازلهم، وعجزهم عن الخروج لإيجاد قوت يومهم، مما دفع فاعلي الخير لأن يفكروا بهذه الطريقة، كي يقدموا بها يد العون للمحتاجين في ظل إجراءات حظر التجول والحجر المنزلي.

وفي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو وما قام به المتبرعون الأردنيون، غرّد العديد من المغردين عبر موقع تويتر بتعليقات ايجابية تشيد بدور المواطنين الأردنيين المقتدرين وفاعلي الخير في تعزيز صمود كافة فئات المجتمع الأردني في مواجهة وباء كورونا المستجد و إجراءات حظر التجول, حيث قالت أحدهم: “يا سلام، والله أنني ازداد فخراً كل يوم أنني أردنية”.

ياااسلام.. والله اني ازداد فخراً كل يوم انني اردنيه🙏🏻🙏🏻 — Dr. Nihad Hunitee (@HuniteeNihad) March 28, 2020

فيما يقول آخر: “والنعم بأهل السلط”.

ونعم بأهل السلط — محمد عقله المراعية (@mohammad1234b) March 28, 2020

يُشار إلى أن السلطات الأردنية أعلنت حظراً للتجول في المملكة الأردنية منذ مطلع الأسبوع الماضي، فيما أعلن رئيس الحكومة الأردنية مؤخراً عن تفعيل قرار الدفاع 3 القاضي بتشديد حظر التجول و إجراءات السلطات الأردنية بحق المخالفين له، وكانت وكالة الأنباء الأردنية أعلنت مساء أمس الجمعة عن أول حالة وفاة بكورونا لسيدة في عقدها الثامن، كما أعلن وزير الصحة الأردني سعد الجابر عن تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 212 حالة.

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