“ملابس عازلة وقبر إسمنتي ورقابة مشددة”.. “شاهد” كيف دُفنت أول حالة وفاة بـ”كورونا” في الأردن

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مراسم دفن سيدة أردنية في عقدها التاسع من العمر، توفّيت بسبب فيروس كورونا المستجد، كأول حالة وفاة في المملكة الأردنية.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي صوّرته قناة “الحدث” قيام مجموعة من الأشخاص لا يتجاوزوا الستة، بإتمام دفن السيدة المتوفاة، مع الإبقاء على ارتداء الملابس الطبية الواقية العازلة، فيما تم دفن وتغسيل المتوفاة على أصول الشريعة الإسلامية، حيث حضر أبناءها الاثنين عملية التغسيل والدفن، وقامت السلطات الأردنية بجعلهم يرتدون ملابس واقية وعازلة للفيروس.

شاهد دفن أول وفاة بفيروس #كورونا في #الأردن لامرأة في الثمانين من عمرها، ولا نقول الا اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة و ثبتها عند السؤال و اغفر لها ولنا و لا تفتنى بعدها.. اللهم انزل السكينة والصبر على قلوب كل من احبها #كورونا_الاردن pic.twitter.com/aM4XEcBNLU — Issam M. Al Armouti (@ArmoutiIssam) March 28, 2020

وكانت المتوفاة مصابة بتسمم شديد بالدم قبل تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، ثم نقلت من مستشفى الأمير حمزة إلى مقر الطب الشرعي، كما وشارك رئيس مركز الطب الشرعي الأردني في مراسم دفن السيدة المتوفاة، في مقابر مدينة سحاب الأردنية.

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كما يبيّن الفيديو بأن عملية الدفن تمت وفق إجراءات دقيقة جدا، حيث أن القبر الذي تم دفن السيدة المتوفاة فيه هو إسمنتي بالكامل، وقامت وزارة الصحة الأردنية بوضع مواد عازلة داخل القبر، منعاً لانتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة السيدة المُسنة.

وكانت جهات رسمية قالت إنه سيتم دفن السيدة بإشراف مباشر من الحاكم الإداري والطب الشرعي وضمن مواصفات خاصة للقبر المحاط بجدران اسمنتية من كل الجهات، مع إجراءات سلامة صحية حذرة للغاية حرصاً على الدافنين وعلى تربة وهواء المقبرة في عمان العاصمة.

يُشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت أمس الجمعة عن وفاة السيدة الأردنية، لتكون أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في المملكة الأردنية، فيما تم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة في البلاد ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 213 حالة إصابة.

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