“شاهد” فضيحة لقناة “العربية الحدث” .. وتامر المسحال يعلّق على “السقوط”

في فضيحة مهنية لا تقع فيها “أصغر وسائل الإعلام”، لجأت قناة “العربية الحدث” إلى استخدام صورة مفبركة عبر “الفوتوشوب”، للاستدلال على ما تعتبره “الإنصياع الحمساوي لإيران”.

وتُظهر الصورة “المفبركة” التي استخدمتها القناة السعودية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهو يقبّل يد المرشد الإيراني علي خامنئي.

جاء ذلك في سياق خبر أوردته القناة السعودية، عن اتهام وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (البوق المرتزق بيد ولي عهد السعودية)، لحركة “حماس” الفلسطينية، بأنها “أداة للمشروع الإيراني”، بسبب تأييد الحركة للصفقة التي قدمتها جماعة الحوثي للسعودية بتبادل طيارٍ لها و4ضباط مقابل الإفراج عن أسرى الحركة من السجون السعودية .

وزير الإعلام اليمني #معمر_الأرياني : تأييد #حركة_حماس مطالب #الحوثيين تأكيد على انخراطها بالعمل كأداة لـ #إيران



الأرياني أكد أن إعلان زعيم الميليشيا الحوثية عن صفقة لتبادل الأسرى متاجرة ومزايدة رخيصة تدحضها ممارسات ميليشياته على الأرض.#الحدث_اليمني pic.twitter.com/2oqBN3TqZp — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 28, 2020

وعلّق الصحفي الفسطيني المعروف، مقدم برنامج “ما خفي أعظم” الذي يبث على شاشة قناة “الجزيرة”، على نشر قناة “العربية الحدث” للصورة المفبركة بالقول: “انقل الخبر بمهنية وفق سياستك التحريرية فهذا حقك لا يجادلك أحد عليه لكن أن تضع صورة مرافقة مفبركة على الفوتشوب مفضوحة منذ زمن فهذا السقوط المهني بعينه وخير مثال على هذا السقوط ما فعلته قناة العربية الحدث اليوم”.

انقل الخبر بمهنية وفق سياستك التحريرية فهذا حقك لا يجادلك أحد عليه لكن أن تضع صورة مرافقة مفبركة على الفوتشوب مفضوحة منذ زمن فهذا السقوط المهني بعينه وخير مثال على هذا السقوط ما فعلته قناة #العربية_الحدث اليوم .. مرفق الخبر بالفيديو في التعليق الأول pic.twitter.com/LbwBXA0lZh — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) March 28, 2020

ونشر “المسحال” الصورة الأصلية التي فبركتها “العربية الحدث” للإساءة الى حماس ورئيس مكتبها السياسي.

هذه الصورة الأصلية pic.twitter.com/7LtL66j11D — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) March 28, 2020

وكان زعيم جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) عبد الملك الحوثي أعلن -في خطاب تلفزيوني- استعداد جماعته للإفراج عن أحد الطيارين السعوديين الأسرى، مع أربعة من الضباط والجنود، مقابل إفراج السلطات السعودية عن المعتقلين لديها من حركة حماس.

واستنكر الحوثي ملاحقة السلطات السعودية فلسطينيين تتهمهم بدعم جهة إرهابية، وتعني بها المقاومة الفلسطينية.

في المقابل، أعربت حركة (حماس) عن تقديرها لمبادرة الحوثي