ديانا كرزون ومصطفى فهمي
ديانا كرزون ومصطفى فهمي
حياتنا

“أنا بحب الرجالة اللى فيهم شعر شايب”.. ديانا كرزون تغازل مصطفى فهمي وتؤدي معه وصلة رقص مثيرة

كتب وطن
1

غازلت المطربة الأردنية الفنان مصطفى فهمى على الهواء أثناء حلولهما ضيفين على برنامج “سهرانين” مع النجم ، على قناة “أون إى” الفضائية.

وطلبت ديانا كرزون من أمير كرارة الانتظار دقيقة لتريه كيف تعاكس مصطفى فهمى حيث قالت له: “أنا بحب الرجالة اللى فيهم شعر شايب شوية كدة، وبالذات لما يبقى كلاس”، ليمازحهما أمير كرارة بقوله: “فى شوية شعر أبيض عندى هنا أهم”.

وأكدت الفنانة ديانا كرزون أثناء استضافتها والفنان مصطفى فهمى فى برنامج “سهرانين” أن الستات فى أثناء زواجهن فإنهن غير مكلفات بشراء أى شىء من تجهيزات الفرح، وهو الأمر الذى أذهل مصطفى فهمى وأمير كرارة حيث قال لها الأخير: “عندنا ماشية بالحب، شوية على العريس وشوية على العروسة”.

وقام مصطفى فهمى بوصلة رقص مع ديانا كرزون أثناء غناءها في ختام حلقة برنامج سهرانين، حيث تفاعل فهمي مع الأغنية الأخيرة من خلال الرقص مع كرزون.

كما كشف الفنان عن أنه كائن رياضى بطبعه ويعشق ممارسة الرياضة دائماً منذ طفولته، حيث سبق ومارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والاسكواش..

وأضاف أنه عمل ريجيم آخر ثلاثة أشهر فقد فيه 11 كيلو، وأكد بأنه بالتالي لا يحب السهر طوال الوقت، واصفاً نفسه بأنه كائن نهاري، كما مازح أمير كرارة حين سأله مين الأحلى انت ولا حسين ؟، فأجاب: حسين طبعاً.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

تركي الفيصل يكشف موقف السعودية من زيارة السادات لإسرائيل ودور الملك فيصل بحرب أكتوبر

الهدهد

جمال ريان ينشر فيديو صادم من داخل مستشفى مصري ويعلّق: “منك لله يا سيسي”

حياتنا

“لا جنازة ولا عزاء” .. رحيل نجم الكوميديا المصري جورج سيدهم وهذا سبب…

حياتنا

في العزل المنزلي.. “شاهد” فنانة مصرية تثير الجدل بصور ساخنة من على السرير

  1. ابوعمر يقول

    بهائم في أرذل العمــــــــــــــــر……

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.