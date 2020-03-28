“أنا بحب الرجالة اللى فيهم شعر شايب”.. ديانا كرزون تغازل مصطفى فهمي وتؤدي معه وصلة رقص مثيرة

غازلت المطربة الأردنية ديانا كرزون الفنان مصطفى فهمى على الهواء أثناء حلولهما ضيفين على برنامج “سهرانين” مع النجم أمير كرارة، على قناة “أون إى” الفضائية.

وطلبت ديانا كرزون من أمير كرارة الانتظار دقيقة لتريه كيف تعاكس مصطفى فهمى حيث قالت له: “أنا بحب الرجالة اللى فيهم شعر شايب شوية كدة، وبالذات لما يبقى كلاس”، ليمازحهما أمير كرارة بقوله: “فى شوية شعر أبيض عندى هنا أهم”.

وأكدت الفنانة ديانا كرزون أثناء استضافتها والفنان مصطفى فهمى فى برنامج “سهرانين” أن الستات فى الأردن أثناء زواجهن فإنهن غير مكلفات بشراء أى شىء من تجهيزات الفرح، وهو الأمر الذى أذهل مصطفى فهمى وأمير كرارة حيث قال لها الأخير: “عندنا ماشية بالحب، شوية على العريس وشوية على العروسة”.

وقام مصطفى فهمى بوصلة رقص مع ديانا كرزون أثناء غناءها في ختام حلقة برنامج سهرانين، حيث تفاعل فهمي مع الأغنية الأخيرة من خلال الرقص مع كرزون.

كما كشف الفنان مصطفى فهمي عن أنه كائن رياضى بطبعه ويعشق ممارسة الرياضة دائماً منذ طفولته، حيث سبق ومارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والاسكواش..

وأضاف أنه عمل ريجيم آخر ثلاثة أشهر فقد فيه 11 كيلو، وأكد بأنه بالتالي لا يحب السهر طوال الوقت، واصفاً نفسه بأنه كائن نهاري، كما مازح أمير كرارة حين سأله مين الأحلى انت ولا حسين ؟، فأجاب: حسين طبعاً.