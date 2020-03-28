“اللهم ندعوك أن تحفظ الأردن وأهله”.. “شاهد” دعاء مؤثر من المقرئ هزاع البلوشي لرفع البلاء عن الأردنيين

أظهر مقطع فيديو، بث على شبكات الإنترنت، دعاءً مؤثراً من المقرئ العُماني هزاع البلوشي للأردن وملكها، داعياً الله عز والله أن يرفع البلاء عن الأردنيين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف علمياً بـ”كوفيد 19″.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد قدم المقرئ البلوشي دعاءً مؤثراً للأردنيين وأهل الشام، في ظل ما تتعرض له الأردن بسبب تفشي فيروس كورونا بالعالم والمملكة.

دعاء للأردن من القارئ هزاع البلوشي من سلطنة عُمان ، جزاه الله عنّا وعن أهل بلاد الشام والعرب والمسلمين والبشرية الصالحه أجمعين .#الأردن pic.twitter.com/vLQe3qEJRw — Ahmad Faraj (@AhmadFaraj) March 27, 2020

ومن الجدير ذكره، أن الأردن سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في وقت مبكر من صباح السبت، حسبما أوردت قناة المملكة الرسمية.

وحسب قناة المملكة، قال مدير مستشفى الأمير حمزة، عبد الرزاق الخشمان، قوله إن سيدة تبلغ 83 عامًا توفت متأثرة بمضاعفات الوباء.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن المملكة سجلت 23 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما غادر مستشفى الأمير حمزة، 16 مصابًا، بعد تماثلهم بالشفاء”.

وليل الخميس، أعلنت الحكومة الأردنية إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أمرت بعزل محافظة إربد (شمال المملكة)، ضمن إجراءات مشددة للتعامل مع فيروس كورونا.

ومنتصف الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن المملكة ستخفّف اعتباراً من الأربعاء حظر التجوّال المفروض منذ أيام لمواجهة فيروس كورونا والذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخص بسبب خرقهم إيّاه.

وقال الرزاز: “نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضاً لخدمة التوصيل من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس”.

وأضاف: “سنبدأ الأربعاء بفتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية من خضار وفواكه ومخابز وصيدليات ومحلات تزويد المياه بعد استكمال جاهزيتها. ويمكن أن تفتح من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً”.

وشدد على وجوب أن “يصل المواطن إلى هذه المحال على قدميه وبشكل منفرد وبتباعد بين الشخص والآخر لا يقلّ عن متر ونصف، وذلك يقتصر على المواطنين بين سن الـ16 وسن الـ60”.