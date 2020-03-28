مارس الجنس مع الخفافيش.. حقيقة الممارسات الشاذة لأول مصاب بكورونا الذي وجه ضربة قاتلة للعالم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بخبر متداول على موقع أجنبي يتحدث عن أول مصاب بفيروس كورونا في الصين والذي تسبب في نشره الوباء عالميا، حيث تحدث الخبر عن ممارسات جنسية شاذة لهذا الشخص لافت إلى ممارسته الجنس مع الحيوانات ومنها الخفافيش.

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وبحسب الخبر الذي نشره موقع “worldnewsdailyreport” لم تترك السلطات الصينية العالم حائرًا وكشفت عن هوية أول مصاب بالفيروس المطور، والذي تسبب في وفاة أكثر من 25 ألف شخص، وإصابة ما يقرب من 560 ألفًا آخرين.

وقالت الحكومة الصينية بحسب مزاعم الموقع إن أول مصاب بفيروس “كورونا” هو “يين داو تانغ”، البالغ من العمر 24 عاماً، وهو من إقليم “هيبي”، وتم اكتشاف حالته يوم 17 نوفمبر الماضي.

وأبرز الموقع أن “تانغ” أصيب بالفيروس نتيجة تصرفات جنسية شاذة، حيث كان يمارس الجنس مع الحيوانات ومن بينها الخفافيش وذلك بحسب تصريحات من السلطات الصينية.

وفي أول تعليق على الأمر، قال والد أول مصاب صيني إنه يأسف تمامًا لتصرفات نجله الشاذة مضيفًا أنه حين حاول نهره عن أفعاله كان يرد بأنه لا توجد نساء في الصين لكي يمارس معها الجنس.

وبتتبع مصدر الخبر الذي انتشر منذ الأمس كالنار في الهشيم من قبل (وطن) اتضح أن العديد من وسائل الإعلام والصحف الإخبارية وقعت في خطأ فادح حينما نشرت ملعومات عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن المريض الأول كانت سبب إصابته هو ممارسة الجنس مع عدد من الحيوانات ومنها الوطاويط أو “الخفافيش”.

وبالتحقق من المعلومات غير المنطيقة الواردة في الخبر- الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام حول العالم-، تبين عدم صحة ما تضمنه الخبر من معلومات.

فبالبحث اتضح أن الخبر منشور على الموقع الساخر “world news dailyreport” الذي ينشر أخبارا كاذبة في كثيرا من الأحيان، حيث يؤكد موقع ” Snopes” الأجنبي المتخصص في رصد الشائعات والرد عليها أن الموقع الساخر “world news daily report” ينشر خدع وشائعات ويزيف الحقائق ويقوم بإعداد تقارير كاذبة.

من جانب آخر ذكرت صحيفة “Pengpai” الصينية واسعة الانتشار أن امرأة تدعى “وى” تبيع الجمبري في سوق الأسماك بمدينة ووهان، كانت أول من أصيبت بالفيروس التاجي الجديد، وذلك في 11 ديسمبر 2019، وهذا يضع شكوكا حول ما زعمه الخبر المتداول بأن أول مصاب كان “رجلا”.

وأصيبت “وى” بحمى، واتضح في وقت لاحق ، أنها كانت أول حالة مؤكدة لعدوى “كوفيد – 19” في سوق ووهان للأسماك والمنتجات البحرية.

هذا وأوضح إحصاء لوكالة “فرانس برس” أن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في أوروبا تخطى الـ20 ألفا.

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