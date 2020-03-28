تطورات خطيرة في قطر بشأن كورونا.. تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس المرعب وقفزة بأعداد المصابين

دخلت قطر أخطر مراحل المواجهة ضد فيروس كورونا المستجد الذي تحول لوباء عالمي.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم، السبت، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطر.

الوزارة أوضحت أن حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من جمهورية بنغلاديش الشعبية يبلغ من العمر 57 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة.

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وأفادت الوزارة بأن المتوفى كان قد تم إدخاله الى العناية المركزة فور تشخيصه بالمرض بتاريخ 16 مارس الجاري، وتم توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة له فور دخوله المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم وحالتين تماثلتا للشفاء من المرض.

وأكدت وزارة الصحة العامة أنها مستمرة في توسيع دوائر البحث والتقصي واجراء الفحوصات اللازمة لكافة المواطنين القادمين من السفر، إضافة إلى جميع الأفراد المخالطين للحالات المصابة.

كما نوهت الوزارة بأن مركز الاتصال الخاص بفيروس كورونا (كوفيد 19) في وزارة الصحة العامة يتلقى أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالفيروس على مدار الساعة على رقم الاتصال المجاني 16000.

هذا وبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا والمسجلة رسميا على مستوى العالم 600 ألف حالة، وفقا لإحصاء وكالة فرانس برس، السبت.

وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 48,582، وأن 325 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6,294 حالة مقارنة باليوم السابق، في حين قفز عدد الوفيات بواقع 55 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني جميعها لوافدين من الخارج. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ حتى الآن 81,394 حالة، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

يأتي هذا فيما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 9,478.

وسجلت اليابان أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات.

وفي تايلاند، سجلت البلاد 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1245 و6 وفيات. وحالة الوفاة هي لمريض كان يعاني من بعض المضاعفات الصحية.

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