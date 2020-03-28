تركي آل الشيخ ينهار بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بمرض جديد خطير: “يارب ارحم ضعفي”

تدهور الوضع الصحي لرئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، بشكل كبير كما كشف في تغريدة ظهر فيها منهارا عقب دخوله وعكة جديدة طالبا من الله أن يرحم ضعفه، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين متابعيه بشأن حالته الصحية.

وتوجه “آل الشيخ” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يرفع الله عنه المرض الأخير الذى ألم به.

يارب أرحم ضعفي فلا ملجاء منك ألا اليك 🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 26, 2020

وكتب ما نصه: “يارب ارحم ضعفى فلا ملجأ منك إلا إليك”.

يشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه المقرب من ابن سلمان والمتهم بنشر الانحلال في المجتمع السعودي المحافظ، كان قد تحدث عن مرضه من عدة أيام، قائلا : “لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلى فيه”

لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته الا من ابتلي فيه … ربي لا يوريكم مكروه في غالي … الامراض ابتلاء من الله … ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الاجر … كل ماعدلت واحد يميل الثاني! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 24, 2020

وأضاف ملمحا لتعرضه لوعكة صحية مرة أخرى:”ربى لا يوريكم مكروه فى غالى .. الأمراض ابتلاء من الله، ونشهد الله أننا صابرون محتسبون للأجر، كل ماعدلت واحد يميل الثاني!”.

يشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه كان قد سافر إلى إحدى الدول الأوروبية، في شهر ديسمبر، لإجراء عملية في الرأس بسبب معاناته من نزيف متقطع يتسبب بأرقه وعدم نومه بشكل كاف، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.

ويعتبر “آل الشيخ” أحد أبرز المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعيَّنه الملك سلمان، في سبتمبر 2017، رئيساً لهيئة الرياضة بالبلاد، قبل أن يُعفيه أواخر عام 2018؛ في ظل تراجع الأندية والمنتخبات خليجياً وقارياً، ويضعه في رئاسة هيئة الترفيه.

وباتت تلك الهيئة محط غضب عارم بين السعوديين؛ لدورها البارز في تغيير وجه المملكة المحافظ، بحفلات وعروض وفعاليات تخللها كثير من الانفتاح والانسلاخ عن هوية البلاد المحافظة.

وكان “آل الشيخ” كتب في 14 مارس الجاري تغريدة أثارت جدلا واسعا أعلن فيها أنه سيبتعد عن تويتر لفترة دون ذكر السبب، وكتب:”قررت الابتعاد عن تويتر ل فترة … حفظكم الله جميعاً … سأفتقدكم”