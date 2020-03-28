بعد رفض بلاده استقبال مواطنيها العالقين .. صحفي بحريني بارز للقطريين: “أعذرونا فأنتم بالحال أدرى”

شكر الصحفي البحريني المعارض عادل مرزوق، رئيس تحرير البيت الخليجي للدراسات والنشر، دولة قطر بعدما استقبلت 31 مواطناً بحرينياً قادمين من إيران وفتحت لهم ابواب الرعاية والخدمات إثر رفض دولتهم البحرين المشاركة بحصار قطر استقبالهم بزعم الخوف من فيروس كورونا.

وقال “مرزوق” في تغريدة رصدتها “وطن”: “أكرم بقطر قيادةً وشعبًا.. كل التقدير والمحبة وحماكم الله من كل سوء.. أعذرونا فأنتم بالحال والأحوال أدرى..”.

أكرم بقطر قيادةً وشعبًا.. كل التقدير والمحبة وحماكم الله من كل سوء..

أعذرونا فأنتم بالحال والأحوال أدرى.. #قطر #البحرين #أعيدوا_البحرينيين_العالقين https://t.co/bcsSYPMkgo — Adel Marzooq (@adelmarzooq) March 28, 2020

وأضاف في تغريدةٍ ثانية: “المماطلة في اعادة البحرينيين العالقين وما تسببت به من كوارث انسانية وحقوقية واعلامية ووطنية هي قرار ذات المجموعة الفاسدة التي نعرفها جميعًا، فردًا فردًا، المجموعة التي لا يروق لها ولا يعجبها أي نجاح لولي العهد؛ فحملته -أدبيًا- مسؤولية ما حدث ويحدث..”.

النقاط على الحروف: المماطلة في اعادة البحرينيين العالقين وما تسببت به من كوارث انسانية وحقوقية واعلامية ووطنية هي قرار ذات المجموعة الفاسدة التي نعرفها جميعًا، فردًا فردًا، المجموعة التي لا يروق لها ولا يعجبها أي نجاح لولي العهد؛ فحملته -أدبيًا- مسؤولية ما حدث ويحدث.. #البحرين — Adel Marzooq (@adelmarzooq) March 29, 2020

ووصل 31 مواطنا بحرينيا إلى مطار حمد الدولي على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من إيران.

وبما إن مملكة البحرين لا تسمح بعبور الطائرات التجارية القطرية، تواصل مسؤولون قطريون مع نظرائهم في البحرين للاستفسار عن الطريقة المثلى لعودة البحرينيين إلى وطنهم آمنين.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان عبر موقعه الإلكتروني مساء السبت: “عرضت دولة قطر على الحكومة البحرينية أن يغادر الأشقاء إلى وطنهم على متن طائرة خاصة، دون أن تتحمل مملكة البحرين أو الأفراد المعنيون تكاليف الرحلة، ولكن السلطات البحرينية رفضت هذا الخيار”.

وأضاف: “وبما أن صحة وسلامة الجميع في قطر وحول العالم هي أولوية قصوى في هذه الأوضاع الصعبة، قامت وزارة الصحة العامة في دولة قطر بإجراء فحص كورونا (كوفيد_19) المستجد للأشقاء البحرينيين القادمين من إيران، وإدخالهم أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوعين، على أن تتحمل دولة قطر تكلفة إقامتهم وعلاجهم”.

وقال: “نأمل أن تسهل السلطات البحرينية بنهاية الأسبوعين الإجراءات لعودة الأشقاء البحرينيين إلى وطنهم، وإن لم تفعل، فإن دولة قطر على استعداد لاستضافتهم لمدة أطول وتوفير العناية اللازمة لهم.”