“عانينا في المطارات لا نوم ولا أكل اتبهدلنا”.. “شاهد” بحرينيات عالقات في مطار مسقط يفضحن نظامهن

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تجاهل البحرين لمواطنيها في الخارج، وعدم سعيها لإجلائهم من أماكن تواجدهم العالقين فيها منذ عدة أيام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد اشتكت إحدى السيدات التي ظهرت في الفيديو من التجاهل الرسمي من قبل السلطات البحرينية، قائلةً: “عانينا في المطارات لا نوم ولا أكل اتبهدلنا”.

وأضافت السيدة: “جئنا من طهران إلى مطار الدوحة ثم إلى مطار مسقط في سلطنة عمان، وواجهنا معاناة كبيرة، فمتى سنعود لأرض الوطن”، فيما أظهر الفيديو بكاء السيدات الأخريات.

فيديو

عانينا في المطارات لانوم لا أكل اتبهدلنا.. شاهد : بحرينيون عالقون في مطار مسقط الدولي قادمين من إيران عبر الدوحة إلى مسقط pic.twitter.com/6qG4JAYuZJ — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 27, 2020

هذا وشن خليجيون هجوماً على السيدات اللواتي ظهرن في الفيديو، وذلك بسبب تواجدهن في إيران، معتبرين أن عودتهن البحرين ستؤدي إلى انتشار فيروس كورونا بالخليج العربي، وفق زعم المغردين.

يستاهلون ارجعوا لايران — ﮼الجوهرة 🧚‍♀️#خليك_في_البيت (@jowoo77) March 27, 2020

ايش يوديكم وايش مقعدكم إلى الآن.

خلوكم هناك لين تنكشف الغمه مو وقت ان تجيبو لنا كورووونا معكم الناس ماجااه البلاء إلى من إيران ومن سفرياتكم — Maged (@Maner85352843) March 27, 2020

وين كانوا اول يسوون شغب ومظاهرات ويدعون المظلومية ، فقدتوا الوتن !!



تبهدلتوا !!

لاتعقون اوطانكم ، إيران تبي تقضي ع وطنكم المحب العظيم ترابه غالي تبي تدمره زي العراق العظيم اعرفوا قدر النعمة وحافظوا ع ممتلكات الوطن ومقدراته وخيراته اعرفوا له حقه — mnor (@Mno0000Mnor) March 28, 2020

وفي ذات السياق، جاء الرد القوي من المغردة فاطمة، والتي قالت في تغريدتها: “خاطري اشوف رد لسعودي يكون فيه محضر خير، دايماً حاضرين في الفتن، وترى حكومة البحرين منعت الطيران لكن ما منعت السفر لإيران، وهذول صار لهم شهر يبون يردون، غصب نصير على دينكم وإلا تهاجمونا؟ لكم دينكم ولي دين”.

خاطري اشوف رد لسعودي يكون فيه محضر خير،دايماً حاضرين في الفتن، وترى حكومة البحرين منعت الطيران لكن ما منعت السفر لايران، وهذول صار لهم شهر يبون يردون ، غصب نصير على دينكم وإلا تهاجمونا؟ لكم دينكم ولي دين — Fatima Ali (@FatimaAli35) March 27, 2020

ووافقت فاطمة، حساب باسم “دولة الكويت العظمى”، قائلاً: ” وين الحكومة البحرينية عنهم هذيل مواطنين اشلون جذي مافي رحمه مافي انسانيه للانسان الله يكون بعونهم لا حول ولا قوة الا بالله”.

وين الحكومه البحرينيه عنهم هذيل مواطنيين اشلون جذي مافي رحمه مافي انسانيه للانسان الله يكون بعونهم لا حول ولا قوة الا بالله — دولة الكويت العظمى🇰🇼 (@Amarilloaq8) March 28, 2020

وقال المغرد فيصل: “من أبسط حقوقهم كمواطنين خليجيين ان يتم استقبالهم في اي دوله خليجيه وتقديم الرعاية لهم وكل ما يحتاجونه …. لا ان يتركو في المطارات مشردين”.

من ابسط حقوقهم كمواطنين خليجيين ان يتم استقبالهم في اي دوله خليجيه وتقديم الرعايه لهم و كل ما يحتاجونه …. لا ان يتركو في المطارات مشردين — فيصل 🇸🇦 #MBS (@xvxvx_vip) March 28, 2020

وقال المغرد بدر الشمري: “اللي ما عنده كلمة خير يقدمها لأختنا البحرينيه بالازمه هذي .. فرجاء يكرمنا بسكوته ورب العالمين أرحم”.

اللي ما عنده كلمة خير يقدمها لأختنا البحرينيه بالازمه هذي .. فرجاء يكرمنا بسكوته ورب العالمين أرحم — ﮼بدر،الشمري (@ddROO7) March 28, 2020

وفي وقت سابق، دانت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) تجاهل السلطات البحرينية لمواطنيها المتواجدين في إيران، في ظلّ وجود فيروس كورونا.

وأعربت عن قلقها بشأن احتمال تزايد حالات الوفاة ما لم يتم إجلاء الرعايا وإعادتهم إلى وطنهم قبل تدهور حالتهم الصحية.

وطالبت المنظمة، الحكومة البحرينية بالمسارعة إلى إعادة الرعايا البحرينيين المتواجدين في إيران إلى وطنهم ومنحهم الرعاية الصحية اللازمة قبل فوات الأوان وتزايد عدد الوفيات .

ويتراوح عدد المواطنين البحرينيين في إيران، حالياً بين 1200 و 1500 شخص، ومنذ بدء المطالبات التي انطلقت لإرجاعهم إلى موطنهم توفيّ 5 أشخاص، وفقاً للمنظمة.