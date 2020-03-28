المغامسي يعض أصابع الندم بسبب تغريدة أنهت مستقبله.. ابن سلمان فعل به كما فعل ابن زايد بوسيم يوسف

أنهت تغريدة للداعية السعودي المعروف صالح الغامسي، مستقبله وأطاحت به من من الإمامة والخطابة في مسجد قُباء بالمدينة المنورة، بعدما تسبب في إغضاب ابن سلمان بكلماته التي اعتذر عنها لاحقا وحذفها لكن ذلك لم يشفع له.

وعلى غرار ما فعله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع وسيم يوسف الداعية الإماراتي المجنس وعزله من إمامة مسجد الشيخ زايد وإلغاء برنامجه بتلفزيون أبوظبي، تسببت تغريدة نشرها الداعية السعودي، أمس الجمعة، دعا فيها إلى الإفراج عن المعتقلين في بلاده، بإعفائه من الإمامة والخطابة في مسجد قباء، وتعيين سليمان الرحيلي مكانه.

وفي تغريدته المحذوفة كان “المغامسي” قد دعا العاهل السعودي إلى الإفراج عن المعتقلين “ما أمكن”، ضمن أسباب رفع البلاء وكشف الوباء، على حد تعبيره.

المغامسي كتب لاحقا اعتذارا للسلطات بسبب تغريدته، والتي طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين، ضمن إجراءات طلبها من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا، لكن الاعتذار لم يشفع له.

وجاء نص تغريدته التي اعتذر فيها كالآتي: “بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي، والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم”.

بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) March 28, 2020

واستطرد المغامسي: “وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا”.

من جانبه نشر سليمان الرحيلي على حسابه في تويتر تغريدة شكر فيها وزيرَ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لثقته فيه وتعيينه إمامًا لمسجد قباء.

أشكر معالي الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرناوحرصه على أداءالأمانةبمايرضي الله ويحقق مقاصدولاةالأمر الخيرةوعلى عنايته بالدعوة التي تصلح ولاتفسدوتجمع الصف وعلى عظيم عنايته ببيوت الله ثم أشكره على تعييني إماماوخطيبًا لجامع قباءواسأل الله الإخلاص — سليمان الرحيلي (@solyman24) March 28, 2020

وتفاعل ناشطون بشكل كبير مع قرار عزل المغامسي من إمامة مسجد قباء، مؤكدين أن نظام ابن سلمان القمعي لا يريد سوى (التطبيل.. التطبيل وفقط) حسب وصفهم ومن يخرج عن النص فمصيره مصير المغامسي حتى وإن كان يسبح بحمد ابن سلمان ليل نهار وقدم ألف اعتذار.