“شاهد” اللبنانية نادين نجيم تثير غضبا واسعا بفيديو خادش.. وكلام فاحش

تسببت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد نشرها مقاطع من العزل المنزلي وصفها ناشطون بالغير لائقة ما عرضها لانتقادات عنيفة وحادة.

نادين نشرت فيديو على صفحتها بانستجرام ظهرت فيه برفقة صديقتها المقربة بملابس مثيرة تؤديان دورًا تمثيليًا مع أصوات ممثلين مصريين بطريقة طريفة.

ويظهر المشهد يظهر نجيم تصفع صديقتها لأنها رمت عقب سيجارة على الأرض، لكن نسبة كبيرة من متابعيها هاجموها، وشتموها بعبارات خادشة للحياء وكلام فاحش وطلبوا منها التوقف عن السخافة التي تنشرها مؤخرًا.

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هذا وردت الممثلة اللبنانيةعلى الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشر مثل هذه الفيديوهات، لافتة إلى أنها تعودت على مثل هذه الانتقادات.

وقالت في ردها على موقع (تويتر) وفق ما رصدته (وطن): “يشوفوا ويل سميث وجسيكا البا وبيلا حديد وكتار من ممثلين هوليوود عندن تيك توك وكل يوم بينزلوا فيديوهات ما حدا قارن فلان بفلان ولا حدا حكي عنن كلمة”

خامساً يشوفوا ويل سميث و جسيكا البا وبيلا حديد و كتار من ممثلين هوليوود عندن تيك توك و كل يوم بينزلوا فيديوهات ما حدا قارن فلان بفلان و لا حدا حكي عنن كلمة بس نادين شو ما عملت وخاصة لما تنجح بشي منفتش بالزوايا على أيًا شي و منبلش بلا بلا بلا عادي اتعودت 😊 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) March 27, 2020

وتابعت:”بس نادين شو ما عملت وخاصة لما تنجح بشي منفتش بالزوايا على أيًا شي ومنبلش بلا بلا بلا عادي اتعودت”.

ودائما ما تتعمد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم إثارة الجدل بمقاطعها المثيرة واستعراض جسدها لأجل جذب المتابعين بأسلوب رخيص.

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