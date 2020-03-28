أرصاد سلطنة عُمان تحذر العُمانيين من هذا الأمر ابتداء من الليلة وحتى هذا التوقيت

حذرت هيئة الأرصاد في سلطنة عُمان المواطنين من تغييرات جديدة بحالة البحر تبدأ من الليلة وتستمر حتى 3 أيام.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عُمانية فقد نبهت الأرصاد العمانية إلى ارتفاع موج البحر تدريجيا من متوسط الى هائج الموج.

وأوضحت:”حيث يصل أقصى ارتفاع له بين(2.5-3.0) متر على معظم سواحل السلطنة ابتداء من مساء اليوم وحتى الاثنين.”

من جانبها قالت المديرية العامة للأرصاد العمانية أن حالة الطقس اليوم ستكون صحو إلى غائم جزئيا على المحافظات الشمالية للسلطنة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم وجبال الحجر خلال المساء.

فيما يكون صحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

و تهب الرياح على معظم محافظات السلطنة رياح شمالية شرقية على المناطق الساحلية لبحر عمان، وتهب على بقية مناطق السلطنة رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وحول حالة البحر قالت المديرية إنه سيكون هادئ الموج إلى متوسط الموج على بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له متر وربع المتر إلى مترين، فيما يكون هادئ الموج على بقية سواحل السلطنة يصل أقصى ارتفاع له متر وربع المتر.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في ولاية السيب 28 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، وفي مدينة صلالة تبلغ درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.