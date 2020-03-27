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“لا جنازة ولا عزاء” .. رحيل نجم الكوميديا المصري جورج سيدهم وهذا سبب الوفاة

كتب خاص "وطن"
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توفي الفنان المصري عن عمر يناهز 82 عامًاً، اليوم الجمعة، بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض .

توفي الفنان المصري جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عامًاً، اليوم الجمعة، بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض .وبدأ “سيدهم” حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد و سمير غانم.

وفاة الفنان جورج سيدهم
الفنان جورج سيدهم

ولعب “سيدهم” الأدوار الكوميدية بالإضافة إلى تميزه وإجادته أداء الأدوار النسائية الساخرة.

كما أظهر الراحل إلى قدرته على الغناء وأداء الإسكتشات المسرحية.

ومن أشهر أعماله مسرحية “المتزوجون” مع صديقه سمير غانم وشيرين.

وأصيب “سيدهم” بمرض أقعده عن التمثيل وعن الحياة العامة.

ونعا الفنان المصري هاني رمزي، الراحل جورج سيدهم، وقال في تغريدة بتويتر: “الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالى ويصبر كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامه يا أستاذى”.

وكتب النجم أحم السقا: “ايقونة الكوميديا والانبساط جورج سيدهم الله يرحمك ويسامحك”.

أما الفنان “إدوارد” فقال: “الفنان العظيم جورج سيدهم ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك”.

وكتبت المخرجة بتول عرفة: “وداعاً الفنان القدير جورج سيدهم البقاء لله فى واحد من أهم فناني الكوميديا . للأسف مفيش ولا جنازه ولا عزاء بسبب الوضع الحالى فى البلاد . صعب علينا مانودعش فنان من أهم فناني و لكن مفيش بإيدينا حاجه إنها حكمه الله “.

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