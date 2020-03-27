كشف مفاجأة كبيرة وغير متوقعة عن جريمة قتل رجل وزوجته في البادية الشمالية بالأردن

كشف الأمن العام الأردني مفاجأة كبيرة عن جريمة القتل التي هزّت منطقة البادية الشمالية قبل أيّام، بعد العثور على جثتين لرجل وزوجته في منزلهما .

وبالكشف على الجثتين تبين تعرض الزوجة لعدة طعنات بواسطة اداة حادة فيما تبين ان سبب وفاة الرجل عيار ناري ووجد في بجانب جثته سلاح ناري.

وجرى تحويل الجثتين للطب الشرعي وباشر فريق تحقيق من ادارة البحث الجنائي متابعة التحقيقات في القضية للوقوف على كافة ملابساتها .

واضاف الناطق الإعلامي للأمن العام الأردني ان التحقيقات وجمع المعلومات والكشف مسرح الجريمة قاد فريق للاشتباه بان هناك من اقدم على قتل الزوجين وحاول اظهار مسرح الجريمة على ان الرجل قتل زوجته وانتحر بعد ذلك.

وبالتوسع بالتحقيق وقع الاشتباه على اثنين من أبناء المغدور وزوجته حيث جرى القاء القبض عليهما.

وبالتحقيق معهما، اعترف الإبنان بقيامهما بقتل والدهما وزوجته اثر خلافات فيما بينهم وانهما حاولا اظهار مسرح الجريمة على انها قضية قتل وانتحار لابعاد الشبهات عنهما .



وجرى تحويل القضية للمدعي العام الذي قرر توقيفهما 15 يوما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل عن تهمة القتل العمد.