صندوق النقد يؤكد أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة ركود أسوأ من الأزمة المالية
صندوق النقد يؤكد أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة ركود أسوأ من الأزمة المالية
الهدهد

صندوق النقد الدولي يؤكد وقوع ما حذّر منه بروفيسور عُماني قبل عام .. والأخطر هذا الإحتمال

كتب خاص "وطن"
0

قالت مديرة كريستينا جورجيفا إنه من الواضح أن العالم دخل في مرحلة سيئة أو أسوأ من الأزمة المالية العالمية متوقعة أن يكون الركود في 2020 عميقا للغاية.

وأضافت جورجيفا أن التعافي متوقع في 2021 ولكن فقط إذا كان تم احتواء وعدم تحول مشاكل السيولة إلى مشاكل ملاءة مالية”.

وقالت إن الصندوق يبحث عن “نهج علمي” يمنع الدول من الانهيار الاقتصادي، بسبب أزمة تفشي فيروس .

وفي هذا السياق، قال الأكاديمي العُماني البارز الدكتور حيدر اللواتي العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، إن توقعه عن أن العالم دخل حالة الركود الاقتصادي وربما يكون أسوأ من الأزمة المالية التي ضربت العالم في ٢٠٠٨ كان في محله.

وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”: “الفايروس يضرب أعمدة الراسمالي وسيما الأمريكي”.

وأرفق تغريدته تلك بصورٍ لتغريدات سابقة وان أكد فيها ما جاء على لسان مديرة صندوق النقد الدولي.

وقال “اللواتي” انه منذ عام يتوقع الركود الامريكي في منتصف 2020 وأسس وسم #الأزمة_المالية_العالمية_2020 ونشر فيه تغريدات وأسباب لذلك، لكنّ فيروس كورونا عجّل الازمة وهناك احتمال كبير أن يتحول الركود الى والذي ان تحقق فحتما سيضرب الاقتصاد الامريكي.وفق “اللواتي”

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (Kovid-19) حول العالم إلى 533 ألف و15 شخصا، بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وبحسب آخر المعطيات التي نشرها موقع “Worldometer” ارتفع عد الوفيات في العالم إلى 24 ألف و95، وتماثل للشفاء 124 ألف و387 شخصا.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

جمال ريان ينشر فيديو صادم من داخل مستشفى مصري ويعلّق: “منك لله يا سيسي”

الهدهد

“شاهد” ماذا فعلت الشرطة الباكستانية مع مصلين أدّوا صلاة الجمعة واخترقوا…

الهدهد

“شاهد” المعلمة الأردنية التي امتدحها عمر الرزاز قبل أيّام تموت بسبب هذا…

الهدهد

“جونسون” ينقل “كورونا” الى وزير الصحة البريطاني .. فما مصير…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.