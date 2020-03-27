صندوق النقد الدولي يؤكد وقوع ما حذّر منه بروفيسور عُماني قبل عام .. والأخطر هذا الإحتمال

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا إنه من الواضح أن العالم دخل في مرحلة ركود سيئة أو أسوأ من الأزمة المالية العالمية متوقعة أن يكون الركود في 2020 عميقا للغاية.

وأضافت جورجيفا أن التعافي متوقع في 2021 ولكن فقط إذا كان تم احتواء فيروس كورونا وعدم تحول مشاكل السيولة إلى مشاكل ملاءة مالية”.

وقالت إن الصندوق يبحث عن “نهج علمي” يمنع الدول من الانهيار الاقتصادي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، قال الأكاديمي العُماني البارز الدكتور حيدر اللواتي العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، إن توقعه عن أن العالم دخل حالة الركود الاقتصادي وربما يكون أسوأ من الأزمة المالية التي ضربت العالم في ٢٠٠٨ كان في محله.

وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”: “الفايروس يضرب أعمدة الاقتصاد الراسمالي وسيما الأمريكي”.

وأرفق تغريدته تلك بصورٍ لتغريدات سابقة وان أكد فيها ما جاء على لسان مديرة صندوق النقد الدولي.

وقال “اللواتي” انه منذ عام يتوقع الركود الامريكي في منتصف 2020 وأسس وسم #الأزمة_المالية_العالمية_2020 ونشر فيه تغريدات وأسباب لذلك، لكنّ فيروس كورونا عجّل الازمة وهناك احتمال كبير أن يتحول الركود الى كساد والذي ان تحقق فحتما سيضرب الاقتصاد الامريكي.وفق “اللواتي”

رسميا مديرة صندوق النقد الدولي تصرح أن العالم دخل حالة الركود الاقتصادي ربما يكون أسوأ من الأزمة المالية التي ضربت العالم في ٢٠٠٨/٢٠٠٩



✍🏻 للاسف توقعي طلع في محله وتمنيت ان يخطأ، الفايروس يضرب أعمدة الاقتصاد الراسمالي وسيما الأمريكي#الأزمة_المالية_العالمية_2020 pic.twitter.com/cjeYGprlPb — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) March 27, 2020

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (Kovid-19) حول العالم إلى 533 ألف و15 شخصا، بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وبحسب آخر المعطيات التي نشرها موقع “Worldometer” ارتفع عد الوفيات في العالم إلى 24 ألف و95، وتماثل للشفاء 124 ألف و387 شخصا.

