“شاهد” بعد الأمير تشارلز .. كورونا يُصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) .

وقال رئيس الوزراء إن نتائج فحوصاته الطبية أظهرت انه مصاب بالفيروس الذي ينتشر في جميع أنحاء البلاد.

وقال جونسون في مقطع فيديو: “مرحبًا أيها الناس، أريد أن أطلعكم على شيء حدث اليوم، وهو أنه ظهرت لدي أعراض خفيفة لفيروس كورونا .. حرارة وسعال مستمر”.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

وقال إنه عزل نفسه وسيواصل عمله من المنزل.

وأفادت صحف بريطانية أن ملكة بريطانيا اليزابيث التقت جونسون آخر مرة في الـ 11 من الجاري، فيما سيقوم وزيرا العدل والصحة بعزل نفسيهما بعد اختلاطهما بجونسون.

والأربعاء أصيب ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز بفيروس كورونا .

وسجلت المملكة المتحدة، الخميس، ولأول مرة أكثر من 100 وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن السلطات الصحية، أن حصيلة وفيات كورونا ارتفعت من 475 إلى 578.

وأوضحت أن الإصابات زادت من 9 آلاف و529 إلى 11 ألفا و568، خلال 24 ساعة.

والجمعة، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 533 ألف و15 شخصا، بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي.